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Восточная Абхазия: туризм, спорт и оздоровление — как прошел сезон
Восточная Абхазия: туризм, спорт и оздоровление — как прошел сезон
Sputnik Абхазия
Восточные районы Абхазии в этом сезоне приняли на 20% больше туристов. 08.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-08T18:25+0300
2026-10-08T18:25+0300
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О том, каким оказался прошедший туристический сезон для восточной Абхазии, почему растет интерес к восточным районам, как на турпоток повлияла транспортная доступность, какие направления помогают привлекать туристов вне пляжного сезона и какой экономический эффект получает регион, в эфире радио Sputnik рассказал управляющий гостиничным комплексом Восточной Абхазии Алексей Епишин. По итогам сезона в восточной Абхазии туристический поток вырос примерно на 20%, а загрузка номерного фонда — на 6–7%. При этом продолжительность отдыха сократилась, что эксперт связывает в том числе с экономическими сложностямиРосту турпотока способствовали открытие аэропорта в Сухуме и развитие железнодорожного сообщения, упростившие доступ в восточные районы. Восточная Абхазия постепенно формирует собственную туристическую нишу. Помимо пляжного отдыха развиваются оздоровительный, паломнический и спортивный туризм. В регионе уже проводили сборы молодежных сборных по гребле и плаванию, а в перспективе спортивные команды смогут приезжать и зимой. Основными гостями остаются семьи, люди старшего поколения и пенсионеры.Развитие гостиничного бизнеса дает эффект для местной экономики: появляются магазины, прачечные и рабочие места, восстанавливаются жилые дома, растут налоговые поступления и развивается инфраструктура. При росте турпотока примерно на 20% выручка гостиничного комплекса в этом сезоне увеличилась на 25%.
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видео, мультимедиа, турпоток, курортный сезон, спорт, видео
видео, мультимедиа, турпоток, курортный сезон, спорт, видео
Восточная Абхазия: туризм, спорт и оздоровление — как прошел сезон
Восточные районы Абхазии в этом сезоне приняли на 20% больше туристов.
О том, каким оказался прошедший туристический сезон для восточной Абхазии, почему растет интерес к восточным районам, как на турпоток повлияла транспортная доступность, какие направления помогают привлекать туристов вне пляжного сезона и какой экономический эффект получает регион, в эфире радио Sputnik рассказал управляющий гостиничным комплексом Восточной Абхазии Алексей Епишин.
По итогам сезона в восточной Абхазии туристический поток вырос примерно на 20%, а загрузка номерного фонда — на 6–7%. При этом продолжительность отдыха сократилась, что эксперт связывает в том числе с экономическими сложностями
Росту турпотока способствовали открытие аэропорта в Сухуме и развитие железнодорожного сообщения, упростившие доступ в восточные районы. Восточная Абхазия постепенно формирует собственную туристическую нишу. Помимо пляжного отдыха развиваются оздоровительный, паломнический и спортивный туризм. В регионе уже проводили сборы молодежных сборных по гребле и плаванию, а в перспективе спортивные команды смогут приезжать и зимой. Основными гостями остаются семьи, люди старшего поколения и пенсионеры.
Развитие гостиничного бизнеса дает эффект для местной экономики: появляются магазины, прачечные и рабочие места, восстанавливаются жилые дома, растут налоговые поступления и развивается инфраструктура. При росте турпотока примерно на 20% выручка гостиничного комплекса в этом сезоне увеличилась на 25%.