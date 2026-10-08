Большая потеря: в Союзе художников Абхазии рассказали о вкладе Заура Мукба
© Sputnik / Томас Тхайцук Заур Мукба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заур Мукба – член Союза художников России с 1979 года и Союза художников Абхазии, автор множества работ, среди которых настенная роспись в разных школах в Набережных Челнах, графические работы на тему махаджирства.
Sputnik
Заур Мукба ушел из жизни 6 октября в возрасте 82 лет.
Большой потерей для Союза художников Абхазии назвала кончину Заура Мукба председатель союза Диана Хинтба.
"Очень грустно, когда уходят такие люди. Это большая потеря для нас. Тяжело такие новости принимать, но как-то нужно переосмыслить утрату. Заур Кокович был очень важным человеком для нашего союза, он также был членом Союза художников России", – отметила она.
Хинтба вспомнила персональную выставку Мукба в Сухуме в 2023 году, где он представил около 60 своих работ. В каждой из них отражалась его любовь к Абхазии, к ее прошлому, быту, природе.
По ее словам, у Мукба много картин, где запечатлены важные исторические события, и он в своей неповторимой манере затрагивал тему несгибаемости духа абхазского народа. Особенно ярко они выражались в работах, посвященных периоду махаджирства.
Картины Заура Мукба находятся в частных коллекциях не только в Абхазии, но и за ее пределами – в России, США, Германии, странах СНГ.
Картины Заура Мукба находятся в частных коллекциях не только в Абхазии, но и за ее пределами – в России, США, Германии, странах СНГ.
Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия подчеркнула, что Мукба всегда был активным участником художественной жизни Абхазии.
"Все его творчество было так или иначе связано с абхазской национальной картиной мира. Он был одним из тех художников, который не выходил за рамки своей собственной эмоциональной, личной идентичности. Такими же были Заур Аджба, Сергей Габелия", – сказала она.
В жизни Заур Мукба был добродушным, доброжелательным человеком с хорошим чувством юмора, добавила Арсалия.
Заур Мукба родился 28 апреля 1944 года в селе Отхара Гудаутского района. Член Союза художников России с 1979 гогда, член Союза художников Абхазии. В 1966-1971 годах учился в Харьковском художественно-промышленном институте. В разные периоды жизни работал художником на Сухумской сувенирной фабрике, в филиале художественного фонда в Набережных Челнах.
В 1992 году участвовал в международной выставке в Генуе в честь 500-летия открытия Колумбом Америки.
Мукба – автор множества работ, среди которых настенная роспись в разных школах в Набережных Челнах, живописные полотна "Кераз", "Окраина Сухума", серия графических работ на тему махаджирства.
Произведения художника опубликованы в каталоге "Изобразительного искусства Юга России 2003 года Мир Кавказу". Был награжден Золотой медалью за вклад в изобразительное искусство творческим Союзом художников России в 2016 году.