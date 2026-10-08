https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/bolshaya-poterya-v-soyuze-khudozhnikov-abkhazii-rasskazali-o-vklade-zaura-mukba-1066207003.html

Большая потеря: в Союзе художников Абхазии рассказали о вкладе Заура Мукба

Большая потеря: в Союзе художников Абхазии рассказали о вкладе Заура Мукба

Sputnik Абхазия

Заур Мукба – член Союза художников России с 1979 года и Союза художников Абхазии, автор множества работ, среди которых настенная роспись в разных школах в... 08.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-08T13:10+0300

2026-10-08T13:10+0300

2026-10-08T13:10+0300

искусство

художник

абхазия

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SputnikЗаур Мукба ушел из жизни 6 октября в возрасте 82 лет. Большой потерей для Союза художников Абхазии назвала кончину Заура Мукба председатель союза Диана Хинтба.Хинтба вспомнила персональную выставку Мукба в Сухуме в 2023 году, где он представил около 60 своих работ. В каждой из них отражалась его любовь к Абхазии, к ее прошлому, быту, природе.По ее словам, у Мукба много картин, где запечатлены важные исторические события, и он в своей неповторимой манере затрагивал тему несгибаемости духа абхазского народа. Особенно ярко они выражались в работах, посвященных периоду махаджирства.Картины Заура Мукба находятся в частных коллекциях не только в Абхазии, но и за ее пределами – в России, США, Германии, странах СНГ.Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия подчеркнула, что Мукба всегда был активным участником художественной жизни Абхазии.В жизни Заур Мукба был добродушным, доброжелательным человеком с хорошим чувством юмора, добавила Арсалия.Заур Мукба родился 28 апреля 1944 года в селе Отхара Гудаутского района. Член Союза художников России с 1979 гогда, член Союза художников Абхазии. В 1966-1971 годах учился в Харьковском художественно-промышленном институте. В разные периоды жизни работал художником на Сухумской сувенирной фабрике, в филиале художественного фонда в Набережных Челнах.В 1992 году участвовал в международной выставке в Генуе в честь 500-летия открытия Колумбом Америки.Мукба – автор множества работ, среди которых настенная роспись в разных школах в Набережных Челнах, живописные полотна "Кераз", "Окраина Сухума", серия графических работ на тему махаджирства.Произведения художника опубликованы в каталоге "Изобразительного искусства Юга России 2003 года Мир Кавказу". Был награжден Золотой медалью за вклад в изобразительное искусство творческим Союзом художников России в 2016 году.

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искусство, художник, абхазия