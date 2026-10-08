https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/oblomki-bpla-upali-na-territorii-odnogo-iz-predpriyatiy-v-krasnodare-1066212551.html

Обломки БпЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре

Обломки БпЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре

Sputnik Абхазия

Пострадавших нет. 08.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-08T10:34+0300

2026-10-08T10:34+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Обломки БпЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре, сообщил оперативный штаб - Краснодарский край. Пострадавших нет.Фрагменты беспилотника повредили здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы. Средства ПВО за ночь уничтожили 399 украинских БпЛА над российскими регионами. Их сбили над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261008/1066211201.html

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