Обломки БпЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре
10:34 08.10.2026 (обновлено: 10:40 08.10.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Пострадавших нет.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Обломки БпЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодаре, сообщил оперативный штаб - Краснодарский край.
Пострадавших нет.
Фрагменты беспилотника повредили здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы.
Средства ПВО за ночь уничтожили 399 украинских БпЛА над российскими регионами. Их сбили над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями.