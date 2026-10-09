https://sputnik-abkhazia.ru/20261009/glavnyy-resurs-abkhazii--chelovek-press-konferentsiya-predsedatelya-edinoy-abkhazii-1066317829.html
"Главный ресурс Абхазии – человек": пресс-конференция председателя "Единой Абхазии"
"Главный ресурс Абхазии – человек": пресс-конференция председателя "Единой Абхазии"
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Пресс-конференция председателя партии "Единая Абхазия" Алхаса Барзания прошла в пресс-центре Sputnik 9 октября. 09.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-09T17:01+0300
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За год работы седьмого съезда "Единой Абхазии" было проведено 34 мероприятия, нацеленные на создание диалога между обществом и руководством республики. Все направления деятельности партии "Единая Абхазия" направлены на развитие и реализацию потребностей населения республики, сказал председатель партии на пресс-конференции.По его словам, партия делает свой вклад в развитие спорта в Абхазии, взаимодействует с культурной сферой, оказывает благотворительную помощь и помощь ветеранам Отечественной войны.Важным направлением Барзания назвал и развитие системного диалога с Россией.Председатель добавил, что "Единая Абхазия" планирует развивать сотрудничество со странами, признавшими суверенитет Абхазии, члены партии будут принимать участие в политически значимых мероприятиях в качестве и выборных процессах в качестве международных экспертов.
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"Главный ресурс Абхазии – человек": пресс-конференция председателя "Единой Абхазии"
17:01 09.10.2026 (обновлено: 18:05 13.10.2026)
Пресс-конференция председателя партии "Единая Абхазия" Алхаса Барзания прошла в пресс-центре Sputnik 9 октября.
За год работы седьмого съезда "Единой Абхазии" было проведено 34 мероприятия, нацеленные на создание диалога между обществом и руководством республики.
Все направления деятельности партии "Единая Абхазия" направлены на развитие и реализацию потребностей населения республики, сказал председатель партии на пресс-конференции.
По его словам, партия делает свой вклад в развитие спорта в Абхазии, взаимодействует с культурной сферой, оказывает благотворительную помощь и помощь ветеранам Отечественной войны.
Важным направлением Барзания назвал и развитие системного диалога с Россией.
Председатель добавил, что "Единая Абхазия" планирует развивать сотрудничество со странами, признавшими суверенитет Абхазии, члены партии будут принимать участие в политически значимых мероприятиях в качестве и выборных процессах в качестве международных экспертов.