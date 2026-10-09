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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Исследования на воде: что обсудили на научной конференции в Сухуме
Исследования на воде: что обсудили на научной конференции в Сухуме
Sputnik Абхазия
Международная научно-практическая конференция "Подводные исследования Черного моря" прошла в Абхазском государственном музее. 09.10.2026, Sputnik Абхазия
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Абхазские и российские ученые тесно сотрудничают в изучении Черного моря, сказал кандидат исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский."Мы планируем расширять исследования, в том числе и в абхазских водах. В этом хочет принимать активное участие Русское географическое общество. Одной из целей научной конференции было познакомить Русское географическое общество, его Севастопольское отделение с нашими коллегами, с которыми мы работаем длительное время", – подчеркнул он.Международная научно-практическая конференция "Подводные исследования Черного моря" состоялась сегодня в Абхазском государственном музее.Ученые из Абхазии и России представили научные исследования и рассказали о результатах подводного археологического анализа, проведенного российскими специалистами в акватории республики в 2025-2026 годах.
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видео, мультимедиа, черное море, исследования, видео
видео, мультимедиа, черное море, исследования, видео

Исследования на воде: что обсудили на научной конференции в Сухуме

12:07 09.10.2026 (обновлено: 12:19 09.10.2026)
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Международная научно-практическая конференция "Подводные исследования Черного моря" прошла в Абхазском государственном музее.
Абхазские и российские ученые тесно сотрудничают в изучении Черного моря, сказал кандидат исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

"Мы планируем расширять исследования, в том числе и в абхазских водах. В этом хочет принимать активное участие Русское географическое общество. Одной из целей научной конференции было познакомить Русское географическое общество, его Севастопольское отделение с нашими коллегами, с которыми мы работаем длительное время", – подчеркнул он.

Международная научно-практическая конференция "Подводные исследования Черного моря" состоялась сегодня в Абхазском государственном музее.

Ученые из Абхазии и России представили научные исследования и рассказали о результатах подводного археологического анализа, проведенного российскими специалистами в акватории республики в 2025-2026 годах.
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