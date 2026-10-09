https://sputnik-abkhazia.ru/20261009/issledovaniya-na-vode-chto-obsudili-na-nauchnoy-konferentsii-v-sukhume-1066242595.html

Исследования на воде: что обсудили на научной конференции в Сухуме

Исследования на воде: что обсудили на научной конференции в Сухуме

Sputnik Абхазия

Международная научно-практическая конференция "Подводные исследования Черного моря" прошла в Абхазском государственном музее. 09.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-09T12:07+0300

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в абхазии

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черное море

исследования

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Абхазские и российские ученые тесно сотрудничают в изучении Черного моря, сказал кандидат исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский."Мы планируем расширять исследования, в том числе и в абхазских водах. В этом хочет принимать активное участие Русское географическое общество. Одной из целей научной конференции было познакомить Русское географическое общество, его Севастопольское отделение с нашими коллегами, с которыми мы работаем длительное время", – подчеркнул он.Международная научно-практическая конференция "Подводные исследования Черного моря" состоялась сегодня в Абхазском государственном музее.Ученые из Абхазии и России представили научные исследования и рассказали о результатах подводного археологического анализа, проведенного российскими специалистами в акватории республики в 2025-2026 годах.

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