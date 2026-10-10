https://sputnik-abkhazia.ru/20261010/rozhdaemost-v-abkhazii-s-1994-po-2025-goda--1066263333.html

Рождаемость в Абхазии с 1994 по 2025 год

Рождаемость в Абхазии с 1994 по 2025 год

Sputnik Абхазия

Самый высокий показатель рождаемости с 1994 года в Абхазии был зафиксирован в 2012 году и составил 2258 детей, такие показатели приводит Госкомитет по... 10.10.2026, Sputnik Абхазия

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Самый высокий показатель рождаемости с 1994 года в Абхазии был зафиксирован в 2012 году и составил 2258 детей, такие показатели приводит Госкомитет по статистике. 2023 год был самым низким по показателям — 897 детей. По словам экспертов, сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.

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