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Рождаемость в Абхазии с 1994 по 2025 год
Рождаемость в Абхазии с 1994 по 2025 год
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Самый высокий показатель рождаемости с 1994 года в Абхазии был зафиксирован в 2012 году и составил 2258 детей, такие показатели приводит Госкомитет по... 10.10.2026, Sputnik Абхазия
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Самый высокий показатель рождаемости с 1994 года в Абхазии был зафиксирован в 2012 году и составил 2258 детей, такие показатели приводит Госкомитет по статистике. 2023 год был самым низким по показателям — 897 детей. По словам экспертов, сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.
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абхазия, инфографика, мультимедиа, рождаемость, инфографика
Рождаемость в Абхазии с 1994 по 2025 год
14:47 10.10.2026 (обновлено: 15:02 10.10.2026)
Самый высокий показатель рождаемости с 1994 года в Абхазии был зафиксирован в 2012 году и составил 2258 детей, такие показатели приводит Госкомитет по статистике.
2023 год был самым низким по показателям — 897 детей.
По словам экспертов, сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.