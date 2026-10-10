https://sputnik-abkhazia.ru/20261010/smertnost-v-abkhazii-s-1994-po-2025-god--1066263605.html

Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год

Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год

Sputnik Абхазия

Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике. 10.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-10T15:03+0300

2026-10-10T15:03+0300

2026-10-10T15:03+0300

в абхазии

абхазия

инфографика

мультимедиа

смертность

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060127952_0:89:1818:1112_1920x0_80_0_0_eee82038295e0d29bc7f1134e87291c7.png

Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике.Самый высокий — 2021 год, который составил 1 785 смертей. По словам экспертов и сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, инфографика, мультимедиа, смертность, инфографика