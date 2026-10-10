https://sputnik-abkhazia.ru/20261010/smertnost-v-abkhazii-s-1994-po-2025-god--1066263605.html
Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год
Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год
Sputnik Абхазия
Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике. 10.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-10T15:03+0300
2026-10-10T15:03+0300
2026-10-10T15:03+0300
в абхазии
абхазия
инфографика
мультимедиа
смертность
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060127952_0:89:1818:1112_1920x0_80_0_0_eee82038295e0d29bc7f1134e87291c7.png
Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике.Самый высокий — 2021 год, который составил 1 785 смертей. По словам экспертов и сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1d/1060127952_110:0:1710:1200_1920x0_80_0_0_daf0ba32284670eeb373d1e39a2607f0.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, инфографика, мультимедиа, смертность, инфографика
абхазия, инфографика, мультимедиа, смертность, инфографика
Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год
Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике.
Самый высокий — 2021 год, который составил 1 785 смертей.
По словам экспертов и сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.