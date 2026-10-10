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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261010/smertnost-v-abkhazii-s-1994-po-2025-god--1066263605.html
Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год
Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год
Sputnik Абхазия
Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике. 10.10.2026, Sputnik Абхазия
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Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике.Самый высокий — 2021 год, который составил 1 785 смертей. По словам экспертов и сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.
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Смертность в Абхазии с 1994 по 2025 год

15:03 10.10.2026
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Смертность с 1994 по 2025 года - Sputnik Абхазия
Самый низкий показатель смертности в Абхазии с 1994 года зафиксирован в 1998 году — 890 человек, такие показатели приводит Госкомитет по статистике.
Самый высокий — 2021 год, который составил 1 785 смертей.
По словам экспертов и сотрудников Гостатистики и других компетентных ведомств, учет рождаемости и смертности в республике по разным причинам не отражает реального положения вещей.
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