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Средства ПВО за сутки сбили 560 украинских дронов над Россией
Средства ПВО за сутки сбили 560 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 10.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-10T09:00+0300
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СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 560 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями. Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261009/1066241438.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за сутки сбили 560 украинских дронов над Россией

09:00 10.10.2026 (обновлено: 09:25 10.10.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПосты воздушного наблюдения группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Посты воздушного наблюдения группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 560 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями.

Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
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