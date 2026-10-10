Средства ПВО за сутки сбили 560 украинских дронов над Россией
09:00 10.10.2026 (обновлено: 09:25 10.10.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПосты воздушного наблюдения группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 560 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.