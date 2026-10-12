https://sputnik-abkhazia.ru/20261012/ostorozhno-spoyler-kinokomiks-khraniteli-i-tvorchestvo-khorkhe-luisa-borkhesa-1066211893.html
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
Sputnik Абхазия
Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых... 12.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-12T10:26+0300
2026-10-12T10:26+0300
2026-10-12T11:52+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
абхазия
кино
книги
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/08/1066211986_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_296b3ea320d3648b591e8ec5fc7f5297.jpg
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых работах в творчестве аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/08/1066211986_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_4690fad8f96f2f7cd78c0ed9d5508b64.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, книги, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, книги, аудио
Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых работах в творчестве аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.