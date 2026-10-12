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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261012/ostorozhno-spoyler-kinokomiks-khraniteli-i-tvorchestvo-khorkhe-luisa-borkhesa-1066211893.html
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
Sputnik Абхазия
Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых... 12.10.2026, Sputnik Абхазия
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"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых работах в творчестве аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, книги, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, книги, аудио

"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса

10:26 12.10.2026 (обновлено: 11:52 12.10.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса
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Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых работах в творчестве аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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