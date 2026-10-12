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"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса

"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса

Sputnik Абхазия

Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых... 12.10.2026, Sputnik Абхазия

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"Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": кинокомикс "Хранители" и творчество Хорхе Луиса Борхеса

Обсуждение знаменитого кинокомикса "Хранители". В гостях у ведущих – Лидия Нестерова, шеф-редактор Sputnik Абхазия. В литературной части – разговор о любимых работах в творчестве аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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