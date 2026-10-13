Погиб, защищая Абхазию: Александр Бардодым

Сегодня день рождения русского поэта, журналиста и переводчика Александра Бардодыма. Он не только писал стихи, но и переводил произведения абхазских поэтов, таких как Б. Шинкуба, М. Ласуриа, А. Аджинджал, Т. Аджба, И. Хварцкиа, А. Лагулаа и других.



В августе 1992 года Александр прибыл в Абхазию в качестве корреспондента, но вскоре присоединился к отрядам добровольцев, прибывших в Абхазию, чтобы сражаться за ее свободу.



Именно ему принадлежат известные строки, ставшие гимном добровольцев:



"Над грозным городом раскаты,

Гуляет буря между скал.

Мы заряжаем автоматы

И переходим перевал"



Александр Бардодым погиб 9 сентября 1992 года, защищая Абхазию, и был посмертно награжден орденом Леона. Похоронен в Новом Афоне. Имя поэта неразрывно связано с борьбой за независимость Абхазии. Его стихи стали голосом тех, кто, не жалея жизни, сражался за свободу этой земли.