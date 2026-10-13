Погиб, защищая Абхазию: Александр Бардодым
10:33 13.10.2026 (обновлено: 12:47 13.10.2026)
© Фото : предоставлено Маргаритой БардодымАлександр Бардодым
© Фото : предоставлено Маргаритой Бардодым
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Сегодня день рождения русского поэта, журналиста и переводчика Александра Бардодыма. Он не только писал стихи, но и переводил произведения абхазских поэтов, таких как Б. Шинкуба, М. Ласуриа, А. Аджинджал, Т. Аджба, И. Хварцкиа, А. Лагулаа и других.
В августе 1992 года Александр прибыл в Абхазию в качестве корреспондента, но вскоре присоединился к отрядам добровольцев, прибывших в Абхазию, чтобы сражаться за ее свободу.
Именно ему принадлежат известные строки, ставшие гимном добровольцев:
"Над грозным городом раскаты,
Гуляет буря между скал.
Мы заряжаем автоматы
И переходим перевал"
Александр Бардодым погиб 9 сентября 1992 года, защищая Абхазию, и был посмертно награжден орденом Леона. Похоронен в Новом Афоне. Имя поэта неразрывно связано с борьбой за независимость Абхазии. Его стихи стали голосом тех, кто, не жалея жизни, сражался за свободу этой земли.
В августе 1992 года Александр прибыл в Абхазию в качестве корреспондента, но вскоре присоединился к отрядам добровольцев, прибывших в Абхазию, чтобы сражаться за ее свободу.
Именно ему принадлежат известные строки, ставшие гимном добровольцев:
"Над грозным городом раскаты,
Гуляет буря между скал.
Мы заряжаем автоматы
И переходим перевал"
Александр Бардодым погиб 9 сентября 1992 года, защищая Абхазию, и был посмертно награжден орденом Леона. Похоронен в Новом Афоне. Имя поэта неразрывно связано с борьбой за независимость Абхазии. Его стихи стали голосом тех, кто, не жалея жизни, сражался за свободу этой земли.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
16 октября 2022, 10:35