https://sputnik-abkhazia.ru/20261013/press-konferentsiya-zavershenie-kupalnogo-sezona-v-respublike-abkhaziya-sostoitsya-v-sputnik-1066309132.html

Пресс-конференция: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия" состоится в Sputnik

Пресс-конференция: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия" состоится в Sputnik

Sputnik Абхазия

15 октября в 15:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Завершение купального сезона в... 13.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-13T14:35+0300

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15 октября в 15:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия".Участник:Тенгиз Сабуа — начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии.Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября. Как прошло лето 2026 года, как обеспечивалась безопасность туристов на воде, как проходит подготовка кадров для спасательного ведомства?

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