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Пресс-конференция: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия" состоится в Sputnik
Пресс-конференция: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия" состоится в Sputnik
Sputnik Абхазия
15 октября в 15:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Завершение купального сезона в... 13.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-13T14:35+0300
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15 октября в 15:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия".Участник:Тенгиз Сабуа — начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии.Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября. Как прошло лето 2026 года, как обеспечивалась безопасность туристов на воде, как проходит подготовка кадров для спасательного ведомства?
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новости, абхазия, sputnik, пресс-конференции
новости, абхазия, sputnik, пресс-конференции
Пресс-конференция: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия" состоится в Sputnik
15 октября в 15:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Завершение купального сезона в Республике Абхазия".
Участник:
Тенгиз Сабуа — начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии.
Купальный сезон в Абхазии официально закроется 15 октября. Как прошло лето 2026 года, как обеспечивалась безопасность туристов на воде, как проходит подготовка кадров для спасательного ведомства?