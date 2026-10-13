Туристический мастер-план: ученые изучат потенциал Абхазии в сфере отдыха
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Российские и абхазские ученые разработают туристический матер-план республики.
Туристический матер-план позволит выявить новые точки роста, сказала начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Абхазии Виктория Бебия.
Глава Минтуризма Астамур Логуа в свою очередь заметил, что ведомство ищет новые подходы для развития сферы.
Для этого можно использовать результаты исследовательской работы абхазских и российских ученых, которые лягут в основу туристического мастер-плана.
Глава Минкульта Даур Кове считает, что культурная составляющая может стать одним из драйверов для развития туризма.
Глава исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский уверен, что положительный эффект в экономике от развития креативных индустрий будет тогда, когда все больше людей будет ощущать, что они способны совмещать самореализацию с получением дохода от своей деятельности.
Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин сказал, что от работы по созданию туристического матер-плана будет зависеть набор управленческих решений и то, как будут развиваться новые локации в Абхазии.
Глава Минтуризма Астамур Логуа в свою очередь заметил, что ведомство ищет новые подходы для развития сферы.
Для этого можно использовать результаты исследовательской работы абхазских и российских ученых, которые лягут в основу туристического мастер-плана.
Глава Минкульта Даур Кове считает, что культурная составляющая может стать одним из драйверов для развития туризма.
Глава исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский уверен, что положительный эффект в экономике от развития креативных индустрий будет тогда, когда все больше людей будет ощущать, что они способны совмещать самореализацию с получением дохода от своей деятельности.
Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин сказал, что от работы по созданию туристического матер-плана будет зависеть набор управленческих решений и то, как будут развиваться новые локации в Абхазии.