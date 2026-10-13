https://sputnik-abkhazia.ru/20261013/turisticheskiy-master-plan-uchenye-izuchat-potentsial-abkhazii-v-sfere-otdykha-1066317256.html

Туристический мастер-план: ученые изучат потенциал Абхазии в сфере отдыха

Туристический мастер-план: ученые изучат потенциал Абхазии в сфере отдыха

Sputnik Абхазия

Российские и абхазские ученые разработают туристический матер-план республики. 13.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-13T17:37+0300

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Туристический матер-план позволит выявить новые точки роста, сказала начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Абхазии Виктория Бебия.Глава Минтуризма Астамур Логуа в свою очередь заметил, что ведомство ищет новые подходы для развития сферы. Для этого можно использовать результаты исследовательской работы абхазских и российских ученых, которые лягут в основу туристического мастер-плана. Глава Минкульта Даур Кове считает, что культурная составляющая может стать одним из драйверов для развития туризма.Глава исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский уверен, что положительный эффект в экономике от развития креативных индустрий будет тогда, когда все больше людей будет ощущать, что они способны совмещать самореализацию с получением дохода от своей деятельности.Директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин сказал, что от работы по созданию туристического матер-плана будет зависеть набор управленческих решений и то, как будут развиваться новые локации в Абхазии.

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