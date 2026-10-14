https://sputnik-abkhazia.ru/20261014/dostupnyy-gorod-kak-izbavitsya-ot-khaosa-na-dorogakh-1066317533.html

Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах

Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах

Sputnik Абхазия

В интервью Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия рассказал о том, почему в столице существует проблема с парковочными местами и как разрешить ее. 14.10.2026, Sputnik Абхазия

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По мнению специалиста, удобный город – это город, где за 15 минут можно пешком добраться до любой точки, считает главный архитектор Сухума Бислан Багателия.По его мнению, автомобиль нужен для того, чтобы ездить загород, а по городу можно передвигаться пешком. "Но у нас город так устроен, что вот где-то есть микрорайоны, где-то есть центр с исторической квартальной застройкой, который перегружается утром и вечером. Но мы будем с этим работать", – сказал он.По словам Багателия, для борьбы с перегруженностью дорог, необходимо модернизировать общественный транспорт.Для решения проблемы с количеством машин перед администрацией Сухума стоит задача – развивать общественные пространства, тротуарные зоны и дорожно-пешеходную инфраструктуру в городе, считает главный архитектор.Подробнее по теме в интервью Sputnik.

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