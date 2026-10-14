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Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах
Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах
Sputnik Абхазия
В интервью Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия рассказал о том, почему в столице существует проблема с парковочными местами и как разрешить ее. 14.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-14T13:11+0300
2026-10-14T13:11+0300
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По мнению специалиста, удобный город – это город, где за 15 минут можно пешком добраться до любой точки, считает главный архитектор Сухума Бислан Багателия.По его мнению, автомобиль нужен для того, чтобы ездить загород, а по городу можно передвигаться пешком. "Но у нас город так устроен, что вот где-то есть микрорайоны, где-то есть центр с исторической квартальной застройкой, который перегружается утром и вечером. Но мы будем с этим работать", – сказал он.По словам Багателия, для борьбы с перегруженностью дорог, необходимо модернизировать общественный транспорт.Для решения проблемы с количеством машин перед администрацией Сухума стоит задача – развивать общественные пространства, тротуарные зоны и дорожно-пешеходную инфраструктуру в городе, считает главный архитектор.Подробнее по теме в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, дороги, парковки, транспорт, видео
видео, мультимедиа, дороги, парковки, транспорт, видео
Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах
13:11 14.10.2026 (обновлено: 13:49 14.10.2026)
В интервью Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия рассказал о том, почему в столице существует проблема с парковочными местами и как разрешить ее.
По мнению специалиста, удобный город – это город, где за 15 минут можно пешком добраться до любой точки, считает главный архитектор Сухума Бислан Багателия.
По его мнению, автомобиль нужен для того, чтобы ездить загород, а по городу можно передвигаться пешком.
"Но у нас город так устроен, что вот где-то есть микрорайоны, где-то есть центр с исторической квартальной застройкой, который перегружается утром и вечером. Но мы будем с этим работать", – сказал он.
По словам Багателия, для борьбы с перегруженностью дорог, необходимо модернизировать общественный транспорт.
Для решения проблемы с количеством машин перед администрацией Сухума стоит задача – развивать общественные пространства, тротуарные зоны и дорожно-пешеходную инфраструктуру в городе, считает главный архитектор.
Подробнее по теме в интервью Sputnik.