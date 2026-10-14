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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах
Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах
Sputnik Абхазия
В интервью Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия рассказал о том, почему в столице существует проблема с парковочными местами и как разрешить ее. 14.10.2026, Sputnik Абхазия
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По мнению специалиста, удобный город – это город, где за 15 минут можно пешком добраться до любой точки, считает главный архитектор Сухума Бислан Багателия.По его мнению, автомобиль нужен для того, чтобы ездить загород, а по городу можно передвигаться пешком. "Но у нас город так устроен, что вот где-то есть микрорайоны, где-то есть центр с исторической квартальной застройкой, который перегружается утром и вечером. Но мы будем с этим работать", – сказал он.По словам Багателия, для борьбы с перегруженностью дорог, необходимо модернизировать общественный транспорт.Для решения проблемы с количеством машин перед администрацией Сухума стоит задача – развивать общественные пространства, тротуарные зоны и дорожно-пешеходную инфраструктуру в городе, считает главный архитектор.Подробнее по теме в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, дороги, парковки, транспорт, видео
видео, мультимедиа, дороги, парковки, транспорт, видео

Доступный город: как избавиться от хаоса на дорогах

13:11 14.10.2026 (обновлено: 13:49 14.10.2026)
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В интервью Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия рассказал о том, почему в столице существует проблема с парковочными местами и как разрешить ее.
По мнению специалиста, удобный город это город, где за 15 минут можно пешком добраться до любой точки, считает главный архитектор Сухума Бислан Багателия.
По его мнению, автомобиль нужен для того, чтобы ездить загород, а по городу можно передвигаться пешком.
"Но у нас город так устроен, что вот где-то есть микрорайоны, где-то есть центр с исторической квартальной застройкой, который перегружается утром и вечером. Но мы будем с этим работать", сказал он.
По словам Багателия, для борьбы с перегруженностью дорог, необходимо модернизировать общественный транспорт.
Для решения проблемы с количеством машин перед администрацией Сухума стоит задача развивать общественные пространства, тротуарные зоны и дорожно-пешеходную инфраструктуру в городе, считает главный архитектор.
Подробнее по теме в интервью Sputnik.
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