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Тренд на самобытную культуру: Светлана Габуния рассказала о новых формах развития туризма
Тренд на самобытную культуру: Светлана Габуния рассказала о новых формах развития туризма
Sputnik Абхазия
Культура – неотъемлемая часть продвижения туристических возможностей Абхазии, считает глава отдела креативной экономики Минтуризма Светлана Габуния. 14.10.2026, Sputnik Абхазия
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Мероприятия в рамках событийного календаря имеют упор на культуру, сказала глава отдела креативной экономики Министерства культуры Абхазии Светлана Габуния.Она отметила, что сегодня все больше туристов посещают культурные мероприятия, проходящие в республике – они бывают в ЦВЗ, в этнографических музеях, знакомятся с национальной кухней, песнями и танцами. Одним из направлений развития туризма может стать реконструкция исторических событий, считает Светлана Габуния.
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видео, мультимедиа, культура, туристы, видео

Тренд на самобытную культуру: Светлана Габуния рассказала о новых формах развития туризма

13:09 14.10.2026 (обновлено: 13:51 14.10.2026)
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Культура – неотъемлемая часть продвижения туристических возможностей Абхазии, считает глава отдела креативной экономики Минтуризма Светлана Габуния.
Мероприятия в рамках событийного календаря имеют упор на культуру, сказала глава отдела креативной экономики Министерства культуры Абхазии Светлана Габуния.

Она отметила, что сегодня все больше туристов посещают культурные мероприятия, проходящие в республике – они бывают в ЦВЗ, в этнографических музеях, знакомятся с национальной кухней, песнями и танцами.

Одним из направлений развития туризма может стать реконструкция исторических событий, считает Светлана Габуния.
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