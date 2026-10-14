Тренд на самобытную культуру: Светлана Габуния рассказала о новых формах развития туризма

Мероприятия в рамках событийного календаря имеют упор на культуру, сказала глава отдела креативной экономики Министерства культуры Абхазии Светлана Габуния.



Она отметила, что сегодня все больше туристов посещают культурные мероприятия, проходящие в республике – они бывают в ЦВЗ, в этнографических музеях, знакомятся с национальной кухней, песнями и танцами.



Одним из направлений развития туризма может стать реконструкция исторических событий, считает Светлана Габуния.