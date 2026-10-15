https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/gibel-na-vode-gotovnost-plyazhey-i-opasnye-mesta-sabua-o-kupalnom-sezone-v-abkhazii-1066380203.html

Гибель на воде, готовность пляжей и опасные места: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии

Гибель на воде, готовность пляжей и опасные места: Сабуа о купальном сезоне в Абхазии

Sputnik Абхазия

Купальный сезон в Республике Абхазия официально завершился 15 октября. 15.10.2026, Sputnik Абхазия

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О том, сколько человек погибло на водных объектах в Абхазии с 2020 года, какой район страны подготовился к купальному сезону и какие опасные для купания пляжи в Сухуме, рассказал на пресс-конференции в Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС республики Тенгиз Сабуа.Единственный пляж во всей стране был подготовлен к купальному сезону в Гулрыпшском районе. В остальных не были выполнены все утвержденные пункты, отметил Тенгиз Сабуа.С начала года на водных объектах Абхазии погибло шесть человек. Всего с 2020 года в море, реках и озерах погибло 70 человек. Наиболее частыми причинами гибели на воде становятся купание в запрещенных местах, в шторм, в нетрезвом состоянии.

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