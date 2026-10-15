Новый спектакль "молодежки": Михаил Лебедев рассказал о постановке "Идеальный муж"

Начало премьерного показа спектакля "Идеальный муж" в Абхазском драмтеатре в 19:00. Режиссером постановки Молодежного театра стал опытный Михаил Лебедев, это его первый опыт работы за пределами России.



До постановки спектакля Михаил Лебедев был в Абхазии три раза и по его признанию в республике ему очень понравилось. Когда поступило предложение поработать с Молодежным театром, он, не раздумывая, согласился.



По словам Лебедева, театральная постановка дает возможность подумать над чужими судьбами, что-то понять для себя. "Потому что кино как будто уходит в массовое развлечение, а театр – это все-таки немножко другое", – сказал Лебедев.