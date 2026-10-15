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Новый спектакль "молодежки": Михаил Лебедев рассказал о постановке "Идеальный муж"
Новый спектакль "молодежки": Михаил Лебедев рассказал о постановке "Идеальный муж"
Sputnik Абхазия
Премьера спектакля "Идеальный муж" Оскара Уайльда состоится в Абхазском драмтеатре 15 октября. 15.10.2026, Sputnik Абхазия
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Начало премьерного показа спектакля "Идеальный муж" в Абхазском драмтеатре в 19:00. Режиссером постановки Молодежного театра стал опытный Михаил Лебедев, это его первый опыт работы за пределами России.До постановки спектакля Михаил Лебедев был в Абхазии три раза и по его признанию в республике ему очень понравилось. Когда поступило предложение поработать с Молодежным театром, он, не раздумывая, согласился.По словам Лебедева, театральная постановка дает возможность подумать над чужими судьбами, что-то понять для себя. "Потому что кино как будто уходит в массовое развлечение, а театр – это все-таки немножко другое", – сказал Лебедев.
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Новый спектакль "молодежки": Михаил Лебедев рассказал о постановке "Идеальный муж"

23:29 15.10.2026
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Премьера спектакля "Идеальный муж" Оскара Уайльда состоится в Абхазском драмтеатре 15 октября.
Начало премьерного показа спектакля "Идеальный муж" в Абхазском драмтеатре в 19:00. Режиссером постановки Молодежного театра стал опытный Михаил Лебедев, это его первый опыт работы за пределами России.

До постановки спектакля Михаил Лебедев был в Абхазии три раза и по его признанию в республике ему очень понравилось. Когда поступило предложение поработать с Молодежным театром, он, не раздумывая, согласился.

По словам Лебедева, театральная постановка дает возможность подумать над чужими судьбами, что-то понять для себя. "Потому что кино как будто уходит в массовое развлечение, а театр – это все-таки немножко другое", – сказал Лебедев.
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