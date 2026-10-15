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Проверка боеготовности: оперативно-тактические учения на полигоне Нагвалоу
Проверка боеготовности: оперативно-тактические учения на полигоне Нагвалоу
Sputnik Абхазия
Одна из главных целей учений – совершенствование способов управления войсками. 15.10.2026, Sputnik Абхазия
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Оперативно-тактические учения, в которых приняли участие силовые структуры республики, состоялись 15 октября на полигоне Нагвалоу.Верховный главнокомандующий Бадра Гунба поблагодарил военнослужащих и резервистов, принявших участие в плановых учениях.Президент также выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства.Главная цель – совершенствование способов управления войсками, приобретение практического опыта офицерами командного и оперативного составов, а также отработка взаимодействия между Вооруженными силами Абхазии и России.
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Проверка боеготовности: оперативно-тактические учения на полигоне Нагвалоу

16:49 15.10.2026 (обновлено: 17:32 15.10.2026)
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Одна из главных целей учений – совершенствование способов управления войсками.
Оперативно-тактические учения, в которых приняли участие силовые структуры республики, состоялись 15 октября на полигоне Нагвалоу.

Верховный главнокомандующий Бадра Гунба поблагодарил военнослужащих и резервистов, принявших участие в плановых учениях.

Президент также выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства.

Главная цель – совершенствование способов управления войсками, приобретение практического опыта офицерами командного и оперативного составов, а также отработка взаимодействия между Вооруженными силами Абхазии и России.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Плановые оперативно-тактические учения прошли на полигоне Нагвалоу.

Плановые оперативно-тактические учения прошли на полигоне Нагвалоу. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Плановые оперативно-тактические учения прошли на полигоне Нагвалоу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа зенитного орудия по воздушной цели.

Работа зенитного орудия по воздушной цели. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работа зенитного орудия по воздушной цели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пулеметные установки на внедорожниках также поражают мишени.

Пулеметные установки на внедорожниках также поражают мишени. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пулеметные установки на внедорожниках также поражают мишени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях задействовали и воздушные силы.

В учениях задействовали и воздушные силы. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В учениях задействовали и воздушные силы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для быстрого перемещения по "полю боя" военные использовали мотоциклы.

Для быстрого перемещения по &quot;полю боя&quot; военные использовали мотоциклы. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для быстрого перемещения по "полю боя" военные использовали мотоциклы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военные самолеты контролируют воздушное пространство.

Военные самолеты контролируют воздушное пространство. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военные самолеты контролируют воздушное пространство.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Группа бойцов эвакуирует "раненого" товарища.

Группа бойцов эвакуирует &quot;раненого&quot; товарища. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Группа бойцов эвакуирует "раненого" товарища.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спасатели и военные отрабатывали сценарий атаки БпЛА.

Спасатели и военные отрабатывали сценарий атаки БпЛА. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спасатели и военные отрабатывали сценарий атаки БпЛА.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Плановые оперативно-тактические учения посетил главнокомандующий Бадра Гунба.

Плановые оперативно-тактические учения посетил главнокомандующий Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Плановые оперативно-тактические учения посетил главнокомандующий Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На учениях отрабатывали план эвакуации населения и ликвидации последствий удара.

На учениях отрабатывали план эвакуации населения и ликвидации последствий удара. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На учениях отрабатывали план эвакуации населения и ликвидации последствий удара.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники тренировались в управлении БпЛА.

Участники тренировались в управлении БпЛА. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники тренировались в управлении БпЛА.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения начались 12 октября с приведения войск в высшую степень боевой готовности.

Учения начались 12 октября с приведения войск в высшую степень боевой готовности. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Учения начались 12 октября с приведения войск в высшую степень боевой готовности.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства.

Президент выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель военных учений – совершенствование способов управления войсками.

Главная цель военных учений – совершенствование способов управления войсками. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель военных учений – совершенствование способов управления войсками.

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