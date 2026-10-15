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Проверка боеготовности: оперативно-тактические учения на полигоне Нагвалоу

Проверка боеготовности: оперативно-тактические учения на полигоне Нагвалоу

Sputnik Абхазия

Одна из главных целей учений – совершенствование способов управления войсками. 15.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-15T16:49+0300

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Оперативно-тактические учения, в которых приняли участие силовые структуры республики, состоялись 15 октября на полигоне Нагвалоу.Верховный главнокомандующий Бадра Гунба поблагодарил военнослужащих и резервистов, принявших участие в плановых учениях.Президент также выразил уверенность в том, что учения послужат укреплению обороноспособности и безопасности государства.Главная цель – совершенствование способов управления войсками, приобретение практического опыта офицерами командного и оперативного составов, а также отработка взаимодействия между Вооруженными силами Абхазии и России.

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