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Церемония вручения международной премии "Евразия". Трансляция завершена
Церемония вручения международной премии "Евразия". Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Церемония вручения международной премии "Евразия" пройдет 15 октября в Национальном центре "Россия". 15.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-15T18:37+0300
2026-10-15T18:37+0300
2026-10-15T21:59+0300
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Церемония вручения международной премии "Евразия" пройдет 15 октября в Национальном центре "Россия".Среди участников представители России, государств СНГ, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ, Италии, Бразилии, Аргентины, США, Австралии.Всего на премию подали более 5 тысяч заявок. Оценку проектов проводят 165 экспертов из 15 стран, а в состав международного жюри вошли 50 специалистов. Общий призовой фонд премии составляет 17 миллионов рублей.
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видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Церемония вручения международной премии "Евразия". Трансляция завершена
18:37 15.10.2026 (обновлено: 21:59 15.10.2026)
Церемония вручения международной премии "Евразия" пройдет 15 октября в Национальном центре "Россия".
Среди участников представители России, государств СНГ, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ, Италии, Бразилии, Аргентины, США, Австралии.
Всего на премию подали более 5 тысяч заявок. Оценку проектов проводят 165 экспертов из 15 стран, а в состав международного жюри вошли 50 специалистов. Общий призовой фонд премии составляет 17 миллионов рублей.