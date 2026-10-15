https://sputnik-abkhazia.ru/20261015/tseremoniya-vrucheniya-mezhdunarodnoy-premii-evraziya-pryamaya-translyatsiya-1066376623.html

Церемония вручения международной премии "Евразия". Трансляция завершена

Церемония вручения международной премии "Евразия". Трансляция завершена

Sputnik Абхазия

Церемония вручения международной премии "Евразия" пройдет 15 октября в Национальном центре "Россия". 15.10.2026, Sputnik Абхазия

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Церемония вручения международной премии "Евразия" пройдет 15 октября в Национальном центре "Россия".Среди участников представители России, государств СНГ, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ, Италии, Бразилии, Аргентины, США, Австралии.Всего на премию подали более 5 тысяч заявок. Оценку проектов проводят 165 экспертов из 15 стран, а в состав международного жюри вошли 50 специалистов. Общий призовой фонд премии составляет 17 миллионов рублей.

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