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ИИ, продвижение контента: о чем был финальный в 2026 году модуль Sputnik Pro

ИИ, продвижение контента: о чем был финальный в 2026 году модуль Sputnik Pro

Sputnik Абхазия

В октябрьской программе приняли участие журналисты, блогеры, SMM и PR-специалисты из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и... 16.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-16T17:28+0300

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МОСКВА, 16 окт — Sputnik, Елизавета Борисенко. В Москве с 12 по 16 октября в главном офисе медиагруппы "Россия сегодня" состоялся финальный в этом году модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".Участники модуля в течение недели проходили курс лекций и участвовали в мастер-классах по трендам современных медиа. Среди них создание и продвижение контента на разных площадках, ведение информационного канала в Telegram, принципы медиамониторинга.Кроме того, ни один из модулей сейчас не обходится без темы работы с нейросетями. Нередко именно ИИ вызывает один из наибольших интересов у участников.Во время 15-го модуля прошел ряд встреч с различными медиаспециалистами. Например, участники пообщались с военкором и узнали об особенностях работы в горячих точках. Также приглашенные спикеры из АНО "Диалог" и Международной ассоциации по фактчекингу рассказали о трендах дезинформации.Гостем программы также стала российский политик и общественный деятель Мария Бутина. Она поделилась своим опытом, связанным с арестом и пребыванием в американской тюрьме, а также рассказала о нынешних сложностях в межнациональном диалоге.Отметим, что "SputnikPro на Зубовском" — это не только курс лекций, но и пространство для обмена опытом и создания новых профессиональных контактов."Мы сейчас даже создали чат, чтобы продолжать общение, обмениваться опытом, задавать вопросы и помогать друг другу", — говорит участник из Южной Осетии Олег Плиев.Его поддерживает коллега Донна Дудаева: "Я надеюсь, что мы в дальнейшем также останемся на связи, и по рабочим моментам в том числе", — говорит она.Кроме того, во время модуля у участников остается время для культурной программы: некоторые из них впервые приехали в Москву именно благодаря участию в проекте."SputnikPro на Зубовском" – проект Дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии для журналистов стран СНГ. Программа проводится с 2023 года. За это время состоялось 16 модулей, в которых приняли участие 192 слушателя из 11 стран ближнего зарубежья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260910/1065531542.html

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