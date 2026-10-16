ИИ, продвижение контента: о чем был финальный в 2026 году модуль Sputnik Pro
17:28 16.10.2026 (обновлено: 17:36 16.10.2026)
© Sputnik / VITALIY BELOUSOV модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
© Sputnik / VITALIY BELOUSOV
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В октябрьской программе приняли участие журналисты, блогеры, SMM и PR-специалисты из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
МОСКВА, 16 окт — Sputnik, Елизавета Борисенко. В Москве с 12 по 16 октября в главном офисе медиагруппы "Россия сегодня" состоялся финальный в этом году модуль проекта "Sputnik Pro на Зубовском".
Участники модуля в течение недели проходили курс лекций и участвовали в мастер-классах по трендам современных медиа. Среди них создание и продвижение контента на разных площадках, ведение информационного канала в Telegram, принципы медиамониторинга.
Кроме того, ни один из модулей сейчас не обходится без темы работы с нейросетями. Нередко именно ИИ вызывает один из наибольших интересов у участников.
"Очень понравились лекции касательно фактчекинга и искусственного интеллекта. Буду применять все советы лекторов, особенно использовать их в новостях. Например, с помощью ИИ можно придумывать интересные заголовки, чтобы зацепить внимание читателя", — рассказала Sputnik участница из Казахстана Аида Ыскакова.
Во время 15-го модуля прошел ряд встреч с различными медиаспециалистами. Например, участники пообщались с военкором и узнали об особенностях работы в горячих точках. Также приглашенные спикеры из АНО "Диалог" и Международной ассоциации по фактчекингу рассказали о трендах дезинформации.
Гостем программы также стала российский политик и общественный деятель Мария Бутина. Она поделилась своим опытом, связанным с арестом и пребыванием в американской тюрьме, а также рассказала о нынешних сложностях в межнациональном диалоге.
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© Sputnik / Mikhail Bogachev
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© Sputnik / Mikhail Bogachev
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© Sputnik / Maria Devakhina
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© Sputnik / Maria Devakhina
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© Sputnik / Mikhail Bogachev
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© Sputnik / Mikhail Bogachev
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© Sputnik / Mikhail Bogachev
Отметим, что "SputnikPro на Зубовском" — это не только курс лекций, но и пространство для обмена опытом и создания новых профессиональных контактов.
"Мы сейчас даже создали чат, чтобы продолжать общение, обмениваться опытом, задавать вопросы и помогать друг другу", — говорит участник из Южной Осетии Олег Плиев.
Его поддерживает коллега Донна Дудаева: "Я надеюсь, что мы в дальнейшем также останемся на связи, и по рабочим моментам в том числе", — говорит она.
Кроме того, во время модуля у участников остается время для культурной программы: некоторые из них впервые приехали в Москву именно благодаря участию в проекте.
"Хотелось бы отметить, как все организовано, чувствуется забота. Нам, например, оформили карту, как добраться до ключевых культурных центров Москвы, что очень помогает. Я первый раз в Москве, уже увидела Красную площадь, Старый Арбат", — делится впечатлениями участница из Узбекистана Ситора Примова.
"SputnikPro на Зубовском" – проект Дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии для журналистов стран СНГ. Программа проводится с 2023 года. За это время состоялось 16 модулей, в которых приняли участие 192 слушателя из 11 стран ближнего зарубежья.