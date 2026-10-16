Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik
15:06 16.10.2026 (обновлено: 15:12 16.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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19 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Цхинвал на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы".
В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба фестиваль "Три столицы" пройдет 19 и 20 октября. Театры из трех республик — Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии — покажут свои постановки по произведениям Булгакова.
Абхазский театр представит моноспектакль "Китайская история"; Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова — "Собачье сердце"; Северо-Осетинский камерный театр ШКИТ — спектакль "Театральный роман".
Участники в Сухуме :
В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба фестиваль "Три столицы" пройдет 19 и 20 октября. Театры из трех республик — Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии — покажут свои постановки по произведениям Булгакова.
Абхазский театр представит моноспектакль "Китайская история"; Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова — "Собачье сердце"; Северо-Осетинский камерный театр ШКИТ — спектакль "Театральный роман".
Участники в Сухуме :
Дзерасса Дзуцева – директор Международного фестиваля "Три столицы", член Правления Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания;
Андрей Кокоев – заслуженный артист Северной Осетии-Алании, ведущий актер Северо-Осетинского Камерного театра ШКИТ, режиссер и исполнитель главной роли спектакля "Театральный роман";
Георгий Валиев – режиссер спектакля "Собачье сердце", актер Юго-Осетинского государственного драматического театра имени К. Хетагурова;
Мадина Аргун – заслуженная артистка Абхазии, режиссер Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба, режиссер моноспектакля "Китайская история".
Участники в Цхинвале:
Казбек Джелиев – художественный руководитель Государственного драматического театра имени К. Хетагурова.
В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о том, как появилась идея провести фестиваль, о победе проекта в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), постановках, которые будут представлены зрителям.
Фестиваль, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей РФ и 135-летию со дня рождения писателя М. Булгакова, пройдет в Сухуме, Цхинвале и Владикавказе с 19 по 28 октября.