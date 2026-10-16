Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аиҿцәажәара
Аимҳәазы алаҵа аагоуп: аҟаҵара ианалаго еилаҳкаауеит
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Кавказ аҭоурыхҭҵааҩцәа рфорум мҩаԥысит: алахәыла игәаанагара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Афонҿыцтәи аҳаԥы арбагақәа атуристтә аамҭахәҭазы: аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Агазеҭ "Бзыԥ" аҭоурых, иаԥсҭазаашьоу иахьа: аредактор хада ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Цитрусовый сезон в Гулрыпше. Разговор с начальником сельхозуправления района
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Образовательный мост: Мирошниченко и Янбаева о выставке вузов в Сухуме
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны зымҽхак ҭбаау арратә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит: АҶА аминистр иҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Агазеҭ "Бзыԥ" аҭоурых, иаԥсҭазаашьоу иахьа: аредактор хада ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Такие обстоятельства
Проверка на прочность: братья Амкуаб о закулисье конкурса "Команда Абхазии"
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны зымҽхак ҭбаау арратә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит: АҶА аминистр иҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Агазеҭ "Бзыԥ" аҭоурых, иаԥсҭазаашьоу иахьа: аредактор хада ицәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Такие обстоятельства
Проверка на прочность: братья Амкуаб о закулисье конкурса "Команда Абхазии"
21:33
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҽыкәабаратә сезон аихшьаалақәеи алкаақәеи: ахҳәаа
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны зымҽхак ҭбаау арратә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит: АҶА аминистр иҿцәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апоет Александр Бардодым изкны: Денис Чачхалиа игәалашәарақәа
13:34
25 мин
Ажәа сахьарк
On air
13:59
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
От колледжа до науки: перспективы образовательного диалога России и Абхазии
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
История Кавказа: абхазские ученые на международном форуме
14:34
19 мин
Дополнительное время
Дебют в Суперлиге: команда "Апсны" по настольному теннису стартовала в Чемпионате России
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Риҵатәи апарк шаҟаҩы аднакылахьоу сынтәа, ашәарҭадара азҵаарақәа: ахҳәаа
18:16
3 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20261016/videomost-na-temu-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festival-tri-stolitsy-sostoitsya-v-sputnik-1066396339.html
Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik
Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik
Sputnik Абхазия
19 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Цхинвал на тему: "Международный... 16.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-16T15:06+0300
2026-10-16T15:12+0300
пресс-центр
анонсы
sputnik абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052540136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac081e972f548e8d895a6f080feca381.jpg
19 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Цхинвал на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы". В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба фестиваль "Три столицы" пройдет 19 и 20 октября. Театры из трех республик — Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии — покажут свои постановки по произведениям Булгакова.Абхазский театр представит моноспектакль "Китайская история"; Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова — "Собачье сердце"; Северо-Осетинский камерный театр ШКИТ — спектакль "Театральный роман".Участники в Сухуме :Участники в Цхинвале:Фестиваль, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей РФ и 135-летию со дня рождения писателя М. Булгакова, пройдет в Сухуме, Цхинвале и Владикавказе с 19 по 28 октября.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052540136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdc7d4ea99b30c2e75848d877f8165f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
анонсы, sputnik абхазия
анонсы, sputnik абхазия

Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik

15:06 16.10.2026 (обновлено: 15:12 16.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
Логотип Sputnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
19 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Цхинвал на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы".

В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба фестиваль "Три столицы" пройдет 19 и 20 октября. Театры из трех республик — Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии — покажут свои постановки по произведениям Булгакова.

Абхазский театр представит моноспектакль "Китайская история"; Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова — "Собачье сердце"; Северо-Осетинский камерный театр ШКИТ — спектакль "Театральный роман".

Участники в Сухуме :
Дзерасса Дзуцева – директор Международного фестиваля "Три столицы", член Правления Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания;
Андрей Кокоев – заслуженный артист Северной Осетии-Алании, ведущий актер Северо-Осетинского Камерного театра ШКИТ, режиссер и исполнитель главной роли спектакля "Театральный роман";
Георгий Валиев – режиссер спектакля "Собачье сердце", актер Юго-Осетинского государственного драматического театра имени К. Хетагурова;
Мадина Аргун – заслуженная артистка Абхазии, режиссер Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба, режиссер моноспектакля "Китайская история".
Участники в Цхинвале:
Казбек Джелиев – художественный руководитель Государственного драматического театра имени К. Хетагурова.
В ходе пресс-конференции спикеры расскажут о том, как появилась идея провести фестиваль, о победе проекта в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), постановках, которые будут представлены зрителям.
Фестиваль, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей РФ и 135-летию со дня рождения писателя М. Булгакова, пройдет в Сухуме, Цхинвале и Владикавказе с 19 по 28 октября.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0