https://sputnik-abkhazia.ru/20261016/videomost-na-temu-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festival-tri-stolitsy-sostoitsya-v-sputnik-1066396339.html

Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik

Видеомост на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы" состоится в Sputnik

Sputnik Абхазия

19 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Цхинвал на тему: "Международный... 16.10.2026, Sputnik Абхазия

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19 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится видеомост Сухум-Цхинвал на тему: "Международный театральный фестиваль "Три столицы". В Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба фестиваль "Три столицы" пройдет 19 и 20 октября. Театры из трех республик — Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии — покажут свои постановки по произведениям Булгакова.Абхазский театр представит моноспектакль "Китайская история"; Юго-Осетинский государственный драматический театр имени К. Хетагурова — "Собачье сердце"; Северо-Осетинский камерный театр ШКИТ — спектакль "Театральный роман".Участники в Сухуме :Участники в Цхинвале:Фестиваль, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей РФ и 135-летию со дня рождения писателя М. Булгакова, пройдет в Сухуме, Цхинвале и Владикавказе с 19 по 28 октября.

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