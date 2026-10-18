https://sputnik-abkhazia.ru/20261018/fakty-i-teorii-pochemu-vazhno-izuchat-istoriyu-svoey-strany-1066434594.html

Факты и теории: почему важно изучать историю своей страны

Факты и теории: почему важно изучать историю своей страны

Sputnik Абхазия

XIII Международный форум историков-кавказоведов прошел в Северо-Кавказском федеральном университете. Он объединил исследователей, археологов и этнологов, в... 18.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-18T21:23+0300

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XIII Международный форум историков-кавказоведов прошел в Северо-Кавказском федеральном университете. Он объединил исследователей, археологов и этнологов, в форуме приняла участие и делегация из Абхазии.Главной темой форума стал вопрос роли изучения и исследования истории, сохранение исторической памяти.В интервью Sputnik кандидат исторических наук Сослан Салакая и историк Николай Медвенский рассказали об итогах события и его практической значимости.

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