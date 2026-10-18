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Факты и теории: почему важно изучать историю своей страны
Факты и теории: почему важно изучать историю своей страны
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XIII Международный форум историков-кавказоведов прошел в Северо-Кавказском федеральном университете. Он объединил исследователей, археологов и этнологов, в... 18.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-18T21:23+0300
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XIII Международный форум историков-кавказоведов прошел в Северо-Кавказском федеральном университете. Он объединил исследователей, археологов и этнологов, в форуме приняла участие и делегация из Абхазии.Главной темой форума стал вопрос роли изучения и исследования истории, сохранение исторической памяти.В интервью Sputnik кандидат исторических наук Сослан Салакая и историк Николай Медвенский рассказали об итогах события и его практической значимости.
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абхазия, история, видео, мультимедиа, видео
абхазия, история, видео, мультимедиа, видео
Факты и теории: почему важно изучать историю своей страны
XIII Международный форум историков-кавказоведов прошел в Северо-Кавказском федеральном университете. Он объединил исследователей, археологов и этнологов, в форуме приняла участие и делегация из Абхазии.
Главной темой форума стал вопрос роли изучения и исследования истории, сохранение исторической памяти.
В интервью Sputnik кандидат исторических наук Сослан Салакая и историк Николай Медвенский рассказали об итогах события и его практической значимости.