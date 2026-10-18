https://sputnik-abkhazia.ru/20261018/glava-sukhumskogo-kolledzha-otmetila-rost-interesa-k-tekhnicheskim-spetsialnostyam-1066418528.html

Глава Сухумского колледжа отметила рост интереса к техническим специальностям

Глава Сухумского колледжа отметила рост интереса к техническим специальностям

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Получение образования в Сухумском государственном колледже стало более востребованным из-за роста интереса к техническим... 18.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-18T09:00+0300

2026-10-18T09:00+0300

2026-10-18T09:00+0300

в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101572/71/1015727196_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_cf2e797b60f80e546a56da2fd9c7acfa.jpg

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Получение образования в Сухумском государственном колледже стало более востребованным из-за роста интереса к техническим специальностям, рассказала в интервью радио Sputnik директор учебного заведения Светлана Габлия.По ее словам, если раньше в колледж преимущественно поступали молодые люди с неполным средним образованием, то сейчас среди абитуриентов все чаще встречаются люди с высшим образованием.В колледже также планируют расширить перечень образовательных направлений, в том числе связанных с радиовещанием и телевидением. По ее словам, этот проект обсуждался с участием министров просвещения и культуры Абхазии.Кроме того, в колледже рассматривают возможность открытия новых специальностей в области электроэнергетики. Габлия подчеркнула, что профессии связанные со строительством и электроэнергетикой, также пользуются высоким спросом.Хорошие результаты показали и выпускники колледжа на государственных экзаменах в 2025/2026 учебном году. По словам директора, среди оценок было много отличных.Еще одно направление, которое интересно абхазской молодежи - это цифровые технологии.С учетом аграрного потенциала Абхазии в колледже также планируют развивать подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Помимо основных специальностей в колледже есть и краткосрочные курсы - это подготовка сантехников, сварщиков, слесарей и электриков. "В первый год все очень трудно шло, сантехнику не все хотели. Потом у нас пошли даже девочки на сантехника, сварщика, и они не хуже мальчиков это делают. У нас даже конкурсы были - девочки одерживали победу. Сейчас эти профессии все хотят, создаются очереди", - отметила ГаблияПо ее словам, колледж активно развивает отношения с учебными заведениями России. Преподаватели из Краснодарского края приезжают в Абхазию, реализуют образовательные программы и проводят встречи со студентами колледжа.Не редки случаи, когда выпускники столичного колледжа отправляются на учебу в российские технические учебные заведения и показывают хорошие результаты.Преподаватели Сухумского государственного колледжа регулярно проходят курсы повышения квалификации в Северо-Кавказском федеральном университете. В свою очередь, специалисты СКФУ приезжают в Абхазию, чтобы проводить курсы повышения квалификации на месте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261016/1066394679.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260710/1064281846.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60