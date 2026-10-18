Новые специальности и растущий спрос: Светлана Габлия о развитии Сухумского госколледжа
© Видео Sputnik
Подписаться
Получение образования в Сухумском государственном колледже стало более востребованным, сказала в интервью радио Sputnik директор учебного заведения Светлана Габлия.
Если раньше заявки на поступление в основном подавала молодежь с неполным средним образованием, то сейчас все чаще поступают люди с высшим образованием. Это Габлия связывает с общим ростом спроса на технические специальности.
Кроме того, колледж планирует расширить список дисциплин и обучать профессиям, связанным с телевидением, радиовещанием и новыми медиа.
Есть задумки по созданию новых специальностей в области электроэнергетики, аграрного сектора и цифровых технологий, таких как робототехника и искусственный интеллект.
Отдельный интерес вызывают краткосрочные курсы сантехников, сварщиков, слесарей и электриков.
По словам Габлия, сначала спрос был небольшим, но затем на эти направления начали поступать даже девушки, которые не уступают юношам и побеждают в профессиональных конкурсах.
Также Светлана Габлия рассказала, что колледж активно развивает отношения с учебными заведениями России — в частности, с преподавателями из Краснодарского края и Северо-Кавказского федерального университета.
Если раньше заявки на поступление в основном подавала молодежь с неполным средним образованием, то сейчас все чаще поступают люди с высшим образованием. Это Габлия связывает с общим ростом спроса на технические специальности.
Кроме того, колледж планирует расширить список дисциплин и обучать профессиям, связанным с телевидением, радиовещанием и новыми медиа.
Есть задумки по созданию новых специальностей в области электроэнергетики, аграрного сектора и цифровых технологий, таких как робототехника и искусственный интеллект.
Отдельный интерес вызывают краткосрочные курсы сантехников, сварщиков, слесарей и электриков.
По словам Габлия, сначала спрос был небольшим, но затем на эти направления начали поступать даже девушки, которые не уступают юношам и побеждают в профессиональных конкурсах.
Также Светлана Габлия рассказала, что колледж активно развивает отношения с учебными заведениями России — в частности, с преподавателями из Краснодарского края и Северо-Кавказского федерального университета.