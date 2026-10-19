https://sputnik-abkhazia.ru/20261019/abkhaziya-voshla-v-top-5-importerov-moloka-i-slivok-iz-rossii-za-8-mesyatsev-2026-goda-1066454371.html

Абхазия вошла в топ-5 импортеров молока и сливок из России за 8 месяцев 2026 года

Абхазия вошла в топ-5 импортеров молока и сливок из России за 8 месяцев 2026 года

Sputnik Абхазия

В республику завезли молочных продуктов на сумму около 2.5 млн долларов США. Это пятое место в списке, который возглавил Казахстан. Меньшие цифры приходятся на... 19.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-19T20:37+0300

2026-10-19T20:37+0300

2026-10-19T20:37+0300

в абхазии

абхазия

инфографика

мультимедиа

импорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/13/1066454203_0:70:1530:931_1920x0_80_0_0_83c73f0f9392d1058fb38e81f056a684.png

В республику завезли молочных продуктов на сумму около 2.5 млн долларов США. Это пятое место в списке, который возглавил Казахстан. Меньшие цифры приходятся на Кыргызстан, Грузию и Беларусь, сообщает "Агроэкспорт".С начала 2026 года Россия вывезла более 24 тыс. тонн упакованного молока и сливок стоимостью около 35 млн долл. США. Экспорт вырос на 11%, а прибыль увеличилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, инфографика, мультимедиа, импорт, инфографика