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Абхазия вошла в топ-5 импортеров молока и сливок из России за 8 месяцев 2026 года
Абхазия вошла в топ-5 импортеров молока и сливок из России за 8 месяцев 2026 года
Sputnik Абхазия
В республику завезли молочных продуктов на сумму около 2.5 млн долларов США. Это пятое место в списке, который возглавил Казахстан. Меньшие цифры приходятся на... 19.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-19T20:37+0300
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В республику завезли молочных продуктов на сумму около 2.5 млн долларов США. Это пятое место в списке, который возглавил Казахстан. Меньшие цифры приходятся на Кыргызстан, Грузию и Беларусь, сообщает "Агроэкспорт".С начала 2026 года Россия вывезла более 24 тыс. тонн упакованного молока и сливок стоимостью около 35 млн долл. США. Экспорт вырос на 11%, а прибыль увеличилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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абхазия, инфографика, мультимедиа, импорт, инфографика
абхазия, инфографика, мультимедиа, импорт, инфографика
Абхазия вошла в топ-5 импортеров молока и сливок из России за 8 месяцев 2026 года
В республику завезли молочных продуктов на сумму около 2.5 млн долларов США. Это пятое место в списке, который возглавил Казахстан. Меньшие цифры приходятся на Кыргызстан, Грузию и Беларусь, сообщает "Агроэкспорт".
С начала 2026 года Россия вывезла более 24 тыс. тонн упакованного молока и сливок стоимостью около 35 млн долл. США. Экспорт вырос на 11%, а прибыль увеличилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.