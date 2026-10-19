https://sputnik-abkhazia.ru/20261019/prekrasnyy-chelovek-i-talantlivyy-vrach-druzya-i-kollegi-rasskazali-ob-appolone-gurguliya-1066442678.html

Прекрасный человек и талантливый врач: друзья и коллеги рассказали об Апполоне Гургулия

Прекрасный человек и талантливый врач: друзья и коллеги рассказали об Апполоне Гургулия

Sputnik Абхазия

Апполон Гургулия – известный хирург, Заслуженный врач Абхазии, депутат пятого созыва Народного Собрания и министр здравоохранения Абхазии в 1995-1999 годах. Он... 19.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-19T13:47+0300

2026-10-19T13:47+0300

2026-10-19T13:52+0300

абхазия

медицина

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Апполон Гургулия – известный хирург, Заслуженный врач Абхазии, депутат пятого созыва Народного Собрания и министр здравоохранения Абхазии в 1995-1999 годах. Он ушел из жизни 19 октября в возрасте 74 лет.SputnikПрекрасный человек, опытный педагог и профессиональный врач, так характеризуют ушедшего из жизни Героя Абхазии Апполона Гургулия его коллеги и друзья.Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы Маврик Чагава дружил с Гургулия с детства. Они были одноклассниками и вместе окончили Кутолскую школу.После школы Гургулия поступил в мединститут во Львове. По окончании учебы, с 1981 года он работал в Очамчырской районной больнице, рассказал Чагава.Во время Отечественной войны народа Абхазии Гургулия организовал медпункт в селе Джгярда. Ему удалось достать инструменты для хирургии и проводить сложные операции, в том числе ампутации конечностей раненых бойцов.Директор НИИЭПиТ Абхазии Зураб Миквабия познакомился с Гургулия во время войны.По его воспоминаниям, на момент начала войны врач находился в России, но сразу вернулся на родину как только узнал о происходящих событиях.Медпункт в селе Джгярда разбомбили, и Гургулия вместе с коллегами пришлось переезжать в частный дом в предгорье, где они продолжили спасть жизни.Главврач Агудзерского госпиталя Гурам Шоуа познакомился с Апполоном Гургулия в 1984 году, когда устроился на работу в Очамчырскую больницу после окончания учебы.Несмотря на разницу в возрасте, добавил Шоуа, они близко общались с Гургулия и были рядом не только в работе, но также и в разных жизненных ситуациях.

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