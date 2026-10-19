Прекрасный человек и талантливый врач: друзья и коллеги рассказали об Апполоне Гургулия

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ ду Шьалуа Инал-иԥа ихьӡ зху Жәларбжьаратәи аконференциа мҩаԥгахоит Аҟәа: аххәаа
13:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арт - пленер "Ҭагалан ашәыгақәа" аатит Аҟәа: ахҳәаа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аррамаҵзура ахгаразы аҭагылазаашьақәа: аинрал ԥхьатәа ицәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
"Три столицы" в Абхазии: как Сухум встречает театры Северной Осетии и Южной
14:04
22 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии на остаток октября. Прогноз климатолога
14:26
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Забота о тяжелобольных: Джинджолия о перспективах хосписа в республике
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
SputnikPro арккаратә модуль шеиҿкааз, ирнаҭаз: алахәыла лцәажәара
18:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Урыстәыла атеатртә фестиваль иалахәуп Аҿар ртеатр: актиор ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Мосты дружбы: что оставил после себя российско-абхазский молодежный форум
18:34
2 мин
On air
18:37
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
SputnikPro арккаратә модуль шеиҿкааз, ирнаҭаз: алахәыла лцәажәара
21:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Урыстәыла атеатртә фестиваль иалахәуп Аҿар ртеатр: актиор ицәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20261019/prekrasnyy-chelovek-i-talantlivyy-vrach-druzya-i-kollegi-rasskazali-ob-appolone-gurguliya-1066442678.html
Прекрасный человек и талантливый врач: друзья и коллеги рассказали об Апполоне Гургулия
Прекрасный человек и талантливый врач: друзья и коллеги рассказали об Апполоне Гургулия
Sputnik Абхазия
Апполон Гургулия – известный хирург, Заслуженный врач Абхазии, депутат пятого созыва Народного Собрания и министр здравоохранения Абхазии в 1995-1999 годах. Он... 19.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-19T13:47+0300
2026-10-19T13:52+0300
абхазия
медицина
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102182/32/1021823220_0:0:1990:1119_1920x0_80_0_0_e1ee92fd1f43c59e91914818ba229e15.jpg
Апполон Гургулия – известный хирург, Заслуженный врач Абхазии, депутат пятого созыва Народного Собрания и министр здравоохранения Абхазии в 1995-1999 годах. Он ушел из жизни 19 октября в возрасте 74 лет.SputnikПрекрасный человек, опытный педагог и профессиональный врач, так характеризуют ушедшего из жизни Героя Абхазии Апполона Гургулия его коллеги и друзья.Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы Маврик Чагава дружил с Гургулия с детства. Они были одноклассниками и вместе окончили Кутолскую школу.После школы Гургулия поступил в мединститут во Львове. По окончании учебы, с 1981 года он работал в Очамчырской районной больнице, рассказал Чагава.Во время Отечественной войны народа Абхазии Гургулия организовал медпункт в селе Джгярда. Ему удалось достать инструменты для хирургии и проводить сложные операции, в том числе ампутации конечностей раненых бойцов.Директор НИИЭПиТ Абхазии Зураб Миквабия познакомился с Гургулия во время войны.По его воспоминаниям, на момент начала войны врач находился в России, но сразу вернулся на родину как только узнал о происходящих событиях.Медпункт в селе Джгярда разбомбили, и Гургулия вместе с коллегами пришлось переезжать в частный дом в предгорье, где они продолжили спасть жизни.Главврач Агудзерского госпиталя Гурам Шоуа познакомился с Апполоном Гургулия в 1984 году, когда устроился на работу в Очамчырскую больницу после окончания учебы.Несмотря на разницу в возрасте, добавил Шоуа, они близко общались с Гургулия и были рядом не только в работе, но также и в разных жизненных ситуациях.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102182/32/1021823220_0:0:1768:1326_1920x0_80_0_0_7c5e9e9160678799c831823b65c1523b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, медицина
абхазия, медицина

Прекрасный человек и талантливый врач: друзья и коллеги рассказали об Апполоне Гургулия

13:47 19.10.2026 (обновлено: 13:52 19.10.2026)
© SputnikАполлон Гургулия
Аполлон Гургулия - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2026
© Sputnik
Подписаться
Апполон Гургулия – известный хирург, Заслуженный врач Абхазии, депутат пятого созыва Народного Собрания и министр здравоохранения Абхазии в 1995-1999 годах.

Он ушел из жизни 19 октября в возрасте 74 лет.
Sputnik
Прекрасный человек, опытный педагог и профессиональный врач, так характеризуют ушедшего из жизни Героя Абхазии Апполона Гургулия его коллеги и друзья.
Заведующий хирургическим отделением Республиканской больницы Маврик Чагава дружил с Гургулия с детства. Они были одноклассниками и вместе окончили Кутолскую школу.
После школы Гургулия поступил в мединститут во Львове. По окончании учебы, с 1981 года он работал в Очамчырской районной больнице, рассказал Чагава.
Во время Отечественной войны народа Абхазии Гургулия организовал медпункт в селе Джгярда. Ему удалось достать инструменты для хирургии и проводить сложные операции, в том числе ампутации конечностей раненых бойцов.

"Мы были настоящими друзьями все эти годы. Апполон всегда был готов отдать душу за человека", — добавил он.

Директор НИИЭПиТ Абхазии Зураб Миквабия познакомился с Гургулия во время войны.
По его воспоминаниям, на момент начала войны врач находился в России, но сразу вернулся на родину как только узнал о происходящих событиях.
Медпункт в селе Джгярда разбомбили, и Гургулия вместе с коллегами пришлось переезжать в частный дом в предгорье, где они продолжили спасть жизни.
"Помимо высокого профессионализма, он был прекрасным человеком. Благодаря ему сегодня тысячи пациентов живы. Мы о нем никогда не забудем", — подчеркнул Миквабия.
Главврач Агудзерского госпиталя Гурам Шоуа познакомился с Апполоном Гургулия в 1984 году, когда устроился на работу в Очамчырскую больницу после окончания учебы.

"Апполон Алмасханович был моим первым руководителем и наставником. Тогда он работал старшим ординатором хирургического отделения. Уже тогда он был врачом с огромным опытом, а я после института был абсолютно сырым, и он сделал из меня врача-хирурга. Мне крайне повезло, что я оказался под его началом", — поделился он.

Несмотря на разницу в возрасте, добавил Шоуа, они близко общались с Гургулия и были рядом не только в работе, но также и в разных жизненных ситуациях.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0