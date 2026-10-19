https://sputnik-abkhazia.ru/20261019/teatralnyy-desant-chto-festival-tri-stolitsy-podgotovil-zritelyam-1066452284.html

Театральный "десант": что фестиваль "Три столицы" подготовил зрителям

Театральный "десант": что фестиваль "Три столицы" подготовил зрителям

Sputnik Абхазия

Театральный фестиваль пройдет в Абхазском театре 19 и 20 октября.​Участие в нем примают Северо-Осетинский Камерный театр ШКиТ, Юго-Осетинский театр имени... 19.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-19T19:23+0300

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Театральный фестиваль пройдет в Абхазском театре 19 и 20 октября.​Участие в нем примают Северо-Осетинский Камерный театр ШКиТ, Юго-Осетинский театр имени Хетагурова и Абхазский государственный драматический театр имени Чанба.​После открытия выставки работ театральных художников в фойе Абхазского государственного драмтеатра имени Чанба состоялся показ моноспектакля "Китайская история" режиссера Мадины Аргун по мотивам рассказа Булгакова.​Завтра гости фестиваля смогут увидеть премьеру спектакля "Собачье сердце" в исполнении артистов Юго-Осетинского театра, а Северо-Осетинский Камерный театр покажет спектакль "Театральный роман".​После выступлений в Абхазии фестиваль продолжится в Южной Осетии 24 и 25 октября. А 27 и 28 октября спектакли трех театров покажут в Северной Осетии.

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