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Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ

Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ

Sputnik Абхазия

АГУ и РГСУ подписали соглашение о сотрудничестве.В 2027 году Российский государственный социальный университет предоставит абитуриентам из Абхазии 10 квотных... 19.10.2026, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ Sputnik Абхазия Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ

АГУ и РГСУ подписали соглашение о сотрудничестве.В 2027 году Российский государственный социальный университет предоставит абитуриентам из Абхазии 10 квотных мест, часть из которых предназначена для обучения в колледже при университете, сообщил ректор РГСУ Андрей Хазин.Подробности он рассказал в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст.

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