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Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ
Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ
Sputnik Абхазия
АГУ и РГСУ подписали соглашение о сотрудничестве.В 2027 году Российский государственный социальный университет предоставит абитуриентам из Абхазии 10 квотных... 19.10.2026, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ
АГУ и РГСУ подписали соглашение о сотрудничестве.В 2027 году Российский государственный социальный университет предоставит абитуриентам из Абхазии 10 квотных мест, часть из которых предназначена для обучения в колледже при университете, сообщил ректор РГСУ Андрей Хазин.Подробности он рассказал в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ

10:30 19.10.2026 (обновлено: 10:32 19.10.2026)
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Взаимный интерес: ректор РГСУ Хазин о сотрудничестве с АГУ
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АГУ и РГСУ подписали соглашение о сотрудничестве.

В 2027 году Российский государственный социальный университет предоставит абитуриентам из Абхазии 10 квотных мест, часть из которых предназначена для обучения в колледже при университете, сообщил ректор РГСУ Андрей Хазин.
Подробности он рассказал в интервью радио Sputnik.
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