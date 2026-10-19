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Задачи конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" обсудят в пресс-центре Sputnik

Задачи конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" обсудят в пресс-центре Sputnik

Sputnik Абхазия

20 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Второй сезон конкурса... 19.10.2026, Sputnik Абхазия

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20 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Второй сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" и заявочная кампания". Участники: министр культуры Даур Кове и министр туризма Астамур Логуа. Спикеры расскажут о целях и задачах конкурса, его основных направлениях и возможностях для участников, а также о роли культуры, национального наследия и туристических инициатив в развитии привлекательности Абхазии.Также в ходе пресс-конференции будут раскрыты условия участия, сроки подачи заявок и дальнейшие этапы конкурсного отбора.

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