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Задачи конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" обсудят в пресс-центре Sputnik
Задачи конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" обсудят в пресс-центре Sputnik
Sputnik Абхазия
20 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Второй сезон конкурса... 19.10.2026, Sputnik Абхазия
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20 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Второй сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" и заявочная кампания". Участники: министр культуры Даур Кове и министр туризма Астамур Логуа. Спикеры расскажут о целях и задачах конкурса, его основных направлениях и возможностях для участников, а также о роли культуры, национального наследия и туристических инициатив в развитии привлекательности Абхазии.Также в ходе пресс-конференции будут раскрыты условия участия, сроки подачи заявок и дальнейшие этапы конкурсного отбора.
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Задачи конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" обсудят в пресс-центре Sputnik

11:10 19.10.2026 (обновлено: 11:46 19.10.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
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20 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Второй сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия 2.0" и заявочная кампания".

Участники: министр культуры Даур Кове и министр туризма Астамур Логуа.

Спикеры расскажут о целях и задачах конкурса, его основных направлениях и возможностях для участников, а также о роли культуры, национального наследия и туристических инициатив в развитии привлекательности Абхазии.

Также в ходе пресс-конференции будут раскрыты условия участия, сроки подачи заявок и дальнейшие этапы конкурсного отбора.
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