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Квоты и реабилитация ветеранов: Хазин о перспективах сотрудничества с Абхазией

Квоты и реабилитация ветеранов: Хазин о перспективах сотрудничества с Абхазией

Sputnik Абхазия

РГСУ подписал соглашения о сотрудничестве с Академией наук Абхазии и Абхазским Госуниверситетом. 20.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-20T21:51+0300

2026-10-20T21:51+0300

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Налаживание горизонтальных связей между Абхазией и Россией в сферах науки и образования – важно, считает ректор РГСУ Андрей Хазин.По его словам, Россия может помочь республике в создании условий для защиты кандидатских диссертаций в ее вузах молодым ученым из Абхазии.Научная деятельность в республике велась давно, подчеркнул Хазин и добавил, что его дед, отвечавший за технические репарации Германии, после Великой Отечественной войны не раз бывал в республике, где в течение около 10 лет содержались в плену немецкие ученые.При этом он считает, что на сегодня собственных возможностей Абхазии недостаточно для ведения научной работы на самом высоком уровне. Тем самым, горизонтальные связи между ней и Россией необходимы.

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