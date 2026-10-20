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Квоты и реабилитация ветеранов: Хазин о перспективах сотрудничества с Абхазией
Квоты и реабилитация ветеранов: Хазин о перспективах сотрудничества с Абхазией
Sputnik Абхазия
РГСУ подписал соглашения о сотрудничестве с Академией наук Абхазии и Абхазским Госуниверситетом. 20.10.2026, Sputnik Абхазия
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Налаживание горизонтальных связей между Абхазией и Россией в сферах науки и образования – важно, считает ректор РГСУ Андрей Хазин.По его словам, Россия может помочь республике в создании условий для защиты кандидатских диссертаций в ее вузах молодым ученым из Абхазии.Научная деятельность в республике велась давно, подчеркнул Хазин и добавил, что его дед, отвечавший за технические репарации Германии, после Великой Отечественной войны не раз бывал в республике, где в течение около 10 лет содержались в плену немецкие ученые.При этом он считает, что на сегодня собственных возможностей Абхазии недостаточно для ведения научной работы на самом высоком уровне. Тем самым, горизонтальные связи между ней и Россией необходимы.
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Квоты и реабилитация ветеранов: Хазин о перспективах сотрудничества с Абхазией

21:51 20.10.2026
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РГСУ подписал соглашения о сотрудничестве с Академией наук Абхазии и Абхазским Госуниверситетом.
Налаживание горизонтальных связей между Абхазией и Россией в сферах науки и образования – важно, считает ректор РГСУ Андрей Хазин.
По его словам, Россия может помочь республике в создании условий для защиты кандидатских диссертаций в ее вузах молодым ученым из Абхазии.
Научная деятельность в республике велась давно, подчеркнул Хазин и добавил, что его дед, отвечавший за технические репарации Германии, после Великой Отечественной войны не раз бывал в республике, где в течение около 10 лет содержались в плену немецкие ученые.
При этом он считает, что на сегодня собственных возможностей Абхазии недостаточно для ведения научной работы на самом высоком уровне. Тем самым, горизонтальные связи между ней и Россией необходимы.
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