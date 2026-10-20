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Аҵарауаҩ ду Шьалуа Инал-иԥа ихьӡ зху Жәларбжьаратәи аконференциа мҩаԥгахоит Аҟәа: аххәаа
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арт - пленер "Ҭагалан ашәыгақәа" аатит Аҟәа: ахҳәаа
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Погода в Абхазии на остаток октября. Прогноз климатолога
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SputnikPro арккаратә модуль шеиҿкааз, ирнаҭаз: алахәыла лцәажәара
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Видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" пройдет в Sputnik
Видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" пройдет в Sputnik
Sputnik Абхазия
22 октября в 15:00 делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и посол по особым поручениям МИД России... 20.10.2026, Sputnik Абхазия
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22 октября в 15:00 делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Роман Мирошник организуют шестой международный онлайн видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ". Площадку международного информационного агентства Sputnik Абхазия посетят:
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анонсы, sputnik абхазия

Видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" пройдет в Sputnik

14:25 20.10.2026 (обновлено: 15:21 20.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
Логотип Sputnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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22 октября в 15:00 делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Роман Мирошник организуют шестой международный онлайн видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
Площадку международного информационного агентства Sputnik Абхазия посетят:
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Алиас Авидзба
Статс-секретарь, заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Давид Бжания
Начальник аппарата министра обороны Абхазии, генерал-майор Вадим Кортава
Начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба
Первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий Абхазии, представитель Интернациональной бригады "Пятнашка" в Абхазии Денис Соломко
Руководитель представительства российского фонда "Защитники Отечества" в Абхазии Фамил Садыгов.
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