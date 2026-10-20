https://sputnik-abkhazia.ru/20261020/videomost-zaporozhskaya-oblast-eskalatsiya-terroristicheskoy-voyny-vsu-proydet-v-sputnik-1066468380.html

Видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" пройдет в Sputnik

Видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

22 октября в 15:00 делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и посол по особым поручениям МИД России... 20.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-20T14:25+0300

2026-10-20T14:25+0300

2026-10-20T15:21+0300

пресс-центр

анонсы

sputnik абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/0a/1052540219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bac08ed5b9d039597451dd6f7a412b3.jpg

22 октября в 15:00 делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Роман Мирошник организуют шестой международный онлайн видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ". Площадку международного информационного агентства Sputnik Абхазия посетят:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

анонсы, sputnik абхазия