Видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" пройдет в Sputnik
14:25 20.10.2026 (обновлено: 15:21 20.10.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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22 октября в 15:00 делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Роман Мирошник организуют шестой международный онлайн видеомост "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
Площадку международного информационного агентства Sputnik Абхазия посетят:
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Алиас Авидзба
Статс-секретарь, заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Давид Бжания
Начальник аппарата министра обороны Абхазии, генерал-майор Вадим Кортава
Начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба
Первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий Абхазии, представитель Интернациональной бригады "Пятнашка" в Абхазии Денис Соломко
Руководитель представительства российского фонда "Защитники Отечества" в Абхазии Фамил Садыгов.