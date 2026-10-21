Итоги участия Абхазии в премии "Евразия" подведут в Sputnik
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
© Sputnik / Марианна Кубрава
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23 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Абхазии в международной премии "Евразия- 2026".
Спикеры:
Советник президента Абхазии, член экспертного совета премии "Евразия" Бэлла Агрба,
Финалисты премии Геннадий Кожухарь и Александр Скиделло.
Они расскажут о своем опыте участия в премии "Евразия", разработанных ими проектах, важности участия в таких конкурсах.