https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/itogi-uchastiya-abkhazii-v-premii-evraziya-podvedut-v-sputnik-1066492989.html

Итоги участия Абхазии в премии "Евразия" подведут в Sputnik

Итоги участия Абхазии в премии "Евразия" подведут в Sputnik

Sputnik Абхазия

23 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Абхазии в международной... 21.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-21T14:53+0300

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2026-10-21T14:53+0300

пресс-центр

абхазия

sputnik

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23 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Абхазии в международной премии "Евразия- 2026".Спикеры:Они расскажут о своем опыте участия в премии "Евразия", разработанных ими проектах, важности участия в таких конкурсах.

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