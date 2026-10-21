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Итоги участия Абхазии в премии "Евразия" подведут в Sputnik
Итоги участия Абхазии в премии "Евразия" подведут в Sputnik
Sputnik Абхазия
23 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Абхазии в международной... 21.10.2026, Sputnik Абхазия
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23 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Абхазии в международной премии "Евразия- 2026".Спикеры:Они расскажут о своем опыте участия в премии "Евразия", разработанных ими проектах, важности участия в таких конкурсах.
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Итоги участия Абхазии в премии "Евразия" подведут в Sputnik

14:53 21.10.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
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23 октября в 12:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Абхазии в международной премии "Евразия- 2026".
Спикеры:
Советник президента Абхазии, член экспертного совета премии "Евразия" Бэлла Агрба,
Финалисты премии Геннадий Кожухарь и Александр Скиделло.
Они расскажут о своем опыте участия в премии "Евразия", разработанных ими проектах, важности участия в таких конкурсах.
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