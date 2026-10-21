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Наладить молодежные связи: Беслан Аршба и Даут Ашуба об итогах форума в Абхазии

Наладить молодежные связи: Беслан Аршба и Даут Ашуба об итогах форума в Абхазии

Sputnik Абхазия

Второй этап перекрестного российско-абхазского молодежного форума прошел в Абхазии с 16 по 18 октября. 21.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-21T21:40+0300

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Молодежный форум – это прежде всего про коммуникации, эмоции и впечатления, сказал начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба. "Сама цель – именно наладить контакт и форум, это инструмент, который мы даем в руки, а дальше вы уже проявляете свою инициативу в дружбе, проектах, совместной работе", – подчеркнул он.Участник форума Даут Ашуба в свою очередь отметил насыщенную программу, в том числе экскурсионную. Это позволило гостям республики узнать об истории, культуре и традициях Абхазии.С 16 по 18 октября в Абхазии прошел второй этап перекрестного российско-абхазского молодежного форума. В течение трех дней участники мероприятия работали на тематических сессиях, круглых столах и мастер-классах, а также знакомились с работой местных промышленных и социальных предприятий.

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