https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/sredstva-pvo-rossii-za-noch-sbili-nad-regionami-373-ukrainskikh-drona-1066482616.html

Средства ПВО России за ночь сбили над регионами 373 украинских дрона

Средства ПВО России за ночь сбили над регионами 373 украинских дрона

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников. 21.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-21T09:00+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 373 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники сбили над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями. Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261020/1066465404.html

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