https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/sredstva-pvo-rossii-za-noch-sbili-nad-regionami-373-ukrainskikh-drona-1066482616.html
Средства ПВО России за ночь сбили над регионами 373 украинских дрона
Средства ПВО России за ночь сбили над регионами 373 украинских дрона
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников. 21.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-21T09:00+0300
2026-10-21T09:00+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 373 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники сбили над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями. Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО России за ночь сбили над регионами 373 украинских дрона
09:00 21.10.2026 (обновлено: 10:44 21.10.2026)
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 373 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбили над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.