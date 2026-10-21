https://sputnik-abkhazia.ru/20261021/svoya-manera-igry-chto-otlichaet-teatry-kavkaza-1066481767.html
Своя манера игры: что отличает театры Кавказа
Своя манера игры: что отличает театры Кавказа
Sputnik Абхазия
В Абхазии открылся международный театральный фестиваль "Три столицы". 21.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-21T10:37+0300
2026-10-21T10:37+0300
2026-10-21T10:37+0300
в абхазии
абхазия
театр
культура
искусство
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/14/1066481602_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_a0e26baa4f5d05b00802476d0c52e6a2.jpg
В Абхазии открылся международный театральный фестиваль "Три столицы".Он объединил театральные коллективы Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии–Алании и приурочен к двум значимым датам – 150-летию Союза театральных деятелей России и 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Именно Булгаков стал центральной фигурой в фестивальной программе. Его произведения покажут на сценах Сухума, Цхинвала и Владикавказа с 19 по 28 октября. О том, как создавались постановки, о сложностях и открытиях в работе с булгаковским текстом, о том, что значит этот фестиваль для театральной карты Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии, смотрите в интервью Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/14/1066481602_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_58155b4ced016099b3487f2cb0298b0f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, театр, культура, искусство, видео, мультимедиа, видео
абхазия, театр, культура, искусство, видео, мультимедиа, видео
Своя манера игры: что отличает театры Кавказа
В Абхазии открылся международный театральный фестиваль "Три столицы".
В Абхазии открылся международный театральный фестиваль "Три столицы".
Он объединил театральные коллективы Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии–Алании и приурочен к двум значимым датам – 150-летию Союза театральных деятелей России и 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова.
Именно Булгаков стал центральной фигурой в фестивальной программе. Его произведения покажут на сценах Сухума, Цхинвала и Владикавказа с 19 по 28 октября.
О том, как создавались постановки, о сложностях и открытиях в работе с булгаковским текстом, о том, что значит этот фестиваль для театральной карты Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии, смотрите в интервью Sputnik.