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Своя манера игры: что отличает театры Кавказа

Своя манера игры: что отличает театры Кавказа

Sputnik Абхазия

В Абхазии открылся международный театральный фестиваль "Три столицы". 21.10.2026, Sputnik Абхазия

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В Абхазии открылся международный театральный фестиваль "Три столицы".Он объединил театральные коллективы Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии–Алании и приурочен к двум значимым датам – 150-летию Союза театральных деятелей России и 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Именно Булгаков стал центральной фигурой в фестивальной программе. Его произведения покажут на сценах Сухума, Цхинвала и Владикавказа с 19 по 28 октября. О том, как создавались постановки, о сложностях и открытиях в работе с булгаковским текстом, о том, что значит этот фестиваль для театральной карты Абхазии, Южной Осетии и Северной Осетии, смотрите в интервью Sputnik.

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