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Аԥсуа бызшәа амчыбжь ашколқәа рҿы: арҵаҩы лцәажәара
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“Аԥсны ҭагалан ашәыгақәа 2026”: апроект ҳтәыла акультуратә ԥсҭазаараҿы
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Инал-Иԥа иаԥхьарақәа хыркәшоуп Аҟәа: аконференциа аихшьаалақәа
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Аиҿцәажәара
Аҳақьым Апполон Гәыргәлиа игәалашәара аҳаҭыраз: Гурам Шьоуа иҿцәажәара
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Шаг навстречу и Взгляд веры: победители фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026
Шаг навстречу и Взгляд веры: победители фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026
Sputnik Абхазия
Победителей XII международного фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве. 22.10.2026, Sputnik Абхазия
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фотоконкурс андрея стенина
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Победителей XII международного фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве.Церемония в Москве дала старт выставочному турне работ лауреатов конкурса. В Москве работы победителей конкурса можно увидеть в Музее Москвы до 10 ноября.
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фото, фотоконкурс андрея стенина, фото , мультимедиа
фото, фотоконкурс андрея стенина, фото , мультимедиа

Шаг навстречу и Взгляд веры: победители фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026

13:00 22.10.2026
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Победителей XII международного фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве.
Церемония в Москве дала старт выставочному турне работ лауреатов конкурса. В Москве работы победителей конкурса можно увидеть в Музее Москвы до 10 ноября.
© Foto / Abdul Kader Al Bay/Stenincontest

Гран-при получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами

Гран-при получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию фотографий &quot;Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами - Sputnik Абхазия
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© Foto / Abdul Kader Al Bay/Stenincontest

Гран-при получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами

© Foto / Sergei Bobylev/Stenincontest

На фотографии россиянина Сергея Бобылева - кадр встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске

На фотографии россиянина Сергея Бобылева - кадр встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске - Sputnik Абхазия
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© Foto / Sergei Bobylev/Stenincontest

На фотографии россиянина Сергея Бобылева - кадр встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске

© Foto / Pavel Volkov/Stenincontest

В специальной номинации "Энергия жизни" первое место жюри присудило Павлу Волкову за серию снимков "Реквием" – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды

В специальной номинации &quot;Энергия жизни&quot; первое место жюри присудило Павлу Волкову за серию снимков &quot;Реквием&quot; – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды - Sputnik Абхазия
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© Foto / Pavel Volkov/Stenincontest

В специальной номинации "Энергия жизни" первое место жюри присудило Павлу Волкову за серию снимков "Реквием" – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды

© Foto / Muhammad Amdad Hossain/Stenincontest

Номинация "Вид сверху. Одиночная фотография". Приз жюри — снимок "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш

Номинация &quot;Вид сверху. Одиночная фотография&quot;. Приз жюри — снимок &quot;Пятничная молитва над рекой&quot; Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш - Sputnik Абхазия
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© Foto / Muhammad Amdad Hossain/Stenincontest

Номинация "Вид сверху. Одиночная фотография". Приз жюри — снимок "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш

© Foto / Seyyed Matin Hashemi Aghajari/Stenincontest

Фотография Сейеда Матина Хашеми Агхаджари "Иранское селфи". За 12 дней израильских ударов по Ирану погибли тысячи людей. На похоронах дочь попыталась сделать селфи со своим отцом, но некоторые из присутствующих не одобрили это

Фотография Сейеда Матина Хашеми Агхаджари &quot;Иранское селфи&quot;. За 12 дней израильских ударов по Ирану погибли тысячи людей. На похоронах дочь попыталась сделать селфи со своим отцом, но некоторые из присутствующих не одобрили это - Sputnik Абхазия
5/17
© Foto / Seyyed Matin Hashemi Aghajari/Stenincontest

Фотография Сейеда Матина Хашеми Агхаджари "Иранское селфи". За 12 дней израильских ударов по Ирану погибли тысячи людей. На похоронах дочь попыталась сделать селфи со своим отцом, но некоторые из присутствующих не одобрили это

© Foto / Arpan Basu Chowdhury/Stenincontest

"Взгляд веры" — так называется снимок Арпан Басу Чаудхури из Индии: через отражение огней в короне и кружение искр фотограф передает ощущение, что само время склоняется перед Махадевом

&quot;Взгляд веры&quot; — так называется снимок Арпан Басу Чаудхури из Индии: через отражение огней в короне и кружение искр фотограф передает ощущение, что само время склоняется перед Махадевом - Sputnik Абхазия
6/17
© Foto / Arpan Basu Chowdhury/Stenincontest

"Взгляд веры" — так называется снимок Арпан Басу Чаудхури из Индии: через отражение огней в короне и кружение искр фотограф передает ощущение, что само время склоняется перед Махадевом

© Foto / Yevgeny Filippov/Stenincontest

В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду "Кубок Кремля"

В номинации &quot;Спорт. Одиночная фотография&quot; победителем стала работа &quot;Последняя фаза&quot; российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду &quot;Кубок Кремля&quot; - Sputnik Абхазия
7/17
© Foto / Yevgeny Filippov/Stenincontest

В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду "Кубок Кремля"

© Foto / Aggelos Barai/Stenincontest

На фотографии Аггелоса Бараи молодой уличный музыкант по имени Алекс играет на гитаре возле здания греческого парламента в центре Афин, где прошли столкновения между полицией и демонстрантами

На фотографии Аггелоса Бараи молодой уличный музыкант по имени Алекс играет на гитаре возле здания греческого парламента в центре Афин, где прошли столкновения между полицией и демонстрантами - Sputnik Абхазия
8/17
© Foto / Aggelos Barai/Stenincontest

На фотографии Аггелоса Бараи молодой уличный музыкант по имени Алекс играет на гитаре возле здания греческого парламента в центре Афин, где прошли столкновения между полицией и демонстрантами

© Foto / Timea Ambrus/Stenincontest

Стая гусей в кадре Тимея Амбруса скользит по озеру, превращая водную гладь в абстракцию. Их движение превращает сцену в нечто, напоминающее текущую лаву или космический пейзаж.

Стая гусей в кадре Тимея Амбруса скользит по озеру, превращая водную гладь в абстракцию. Их движение превращает сцену в нечто, напоминающее текущую лаву или космический пейзаж. - Sputnik Абхазия
9/17
© Foto / Timea Ambrus/Stenincontest

Стая гусей в кадре Тимея Амбруса скользит по озеру, превращая водную гладь в абстракцию. Их движение превращает сцену в нечто, напоминающее текущую лаву или космический пейзаж.

© Foto / Sebnem Coskun/Stenincontest

Почетное упоминание жюри "Энергия жизни" Себнем Коскун, Турция Плана "Б" нет – наша планета Антарктида и Арктика переживают быстрые и параллельные изменения, что наглядно демонстрирует последствия глобального изменения климата.

Почетное упоминание жюри &quot;Энергия жизни&quot; Себнем Коскун, Турция Плана &quot;Б&quot; нет – наша планета Антарктида и Арктика переживают быстрые и параллельные изменения, что наглядно демонстрирует последствия глобального изменения климата. - Sputnik Абхазия
10/17
© Foto / Sebnem Coskun/Stenincontest

Почетное упоминание жюри "Энергия жизни" Себнем Коскун, Турция Плана "Б" нет – наша планета Антарктида и Арктика переживают быстрые и параллельные изменения, что наглядно демонстрирует последствия глобального изменения климата.

© Foto / Maria Semyonova/Stenincontest

Серия "Мечты во мраке" российской фотожурналистки Марии Семеновой. Снимки рассказывают об афганских женщинах, живущих в условиях гендерной дискриминации и систематического нарушения их прав.

Серия &quot;Мечты во мраке&quot; российской фотожурналистки Марии Семеновой. Снимки рассказывают об афганских женщинах, живущих в условиях гендерной дискриминации и систематического нарушения их прав. - Sputnik Абхазия
11/17
© Foto / Maria Semyonova/Stenincontest

Серия "Мечты во мраке" российской фотожурналистки Марии Семеновой. Снимки рассказывают об афганских женщинах, живущих в условиях гендерной дискриминации и систематического нарушения их прав.

© Foto / Alisa Severnaya/Stenincontest

"Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населённых пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома.

&quot;Мы здесь живем&quot; российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населённых пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома. - Sputnik Абхазия
12/17
© Foto / Alisa Severnaya/Stenincontest

"Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населённых пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома.

© Foto / Edgar Breshchanov/Stenincontest

Спорт (одиночные снимки) - 2-е место, Эдгар Брешанов Россия. "Там, где начинается движение" безмятежное лицо молодой женщины становится центром композиции. Фиолетовая лента трепещет в воздухе, словно продолжение ее души. В этот момент вся ее сила сосредоточена в одном месте.

Спорт (одиночные снимки) - 2-е место, Эдгар Брешанов Россия. &quot;Там, где начинается движение&quot; безмятежное лицо молодой женщины становится центром композиции. Фиолетовая лента трепещет в воздухе, словно продолжение ее души. В этот момент вся ее сила сосредоточена в одном месте. - Sputnik Абхазия
13/17
© Foto / Edgar Breshchanov/Stenincontest

Спорт (одиночные снимки) - 2-е место, Эдгар Брешанов Россия. "Там, где начинается движение" безмятежное лицо молодой женщины становится центром композиции. Фиолетовая лента трепещет в воздухе, словно продолжение ее души. В этот момент вся ее сила сосредоточена в одном месте.

© Foto / Solayman Hossain/Stenincontest

В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке.

В самой популярной среди участников конкурса номинации — &quot;Моя планета&quot; — первое место завоевал снимок &quot;Жизнь на песчаной косе&quot; Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке. - Sputnik Абхазия
14/17
© Foto / Solayman Hossain/Stenincontest

В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке.

© Foto / Tadeo Bourbon/Stenincontest

Тадео Бурбон Аргентина. Отец Хорхе Ромеро был арестован вместе с другими священниками во время акции протеста пенсионеров в Буэнос-Айресе, требовавших восстановления бесплатного медицинского обслуживания, которого они лишились из-за политики жесткой экономии президента Хавьера Милея.

Тадео Бурбон Аргентина. Отец Хорхе Ромеро был арестован вместе с другими священниками во время акции протеста пенсионеров в Буэнос-Айресе, требовавших восстановления бесплатного медицинского обслуживания, которого они лишились из-за политики жесткой экономии президента Хавьера Милея. - Sputnik Абхазия
15/17
© Foto / Tadeo Bourbon/Stenincontest

Тадео Бурбон Аргентина. Отец Хорхе Ромеро был арестован вместе с другими священниками во время акции протеста пенсионеров в Буэнос-Айресе, требовавших восстановления бесплатного медицинского обслуживания, которого они лишились из-за политики жесткой экономии президента Хавьера Милея.

© Foto / Garry Lotulung/Stenincontest

"Моя планета", 2-е место, Гарри Лотулунг, Индонезия, "Не наш мусор", Хамида и Сайфул сортируют пластиковые отходы. В течение многих лет несколько индонезийских деревень служили свалками. Пластик стал своего рода валютой – топливом для местных фабрик по производству тофу и печей для обжига извести. Густой черный дым застилает небо и легкие жителей деревни.

&quot;Моя планета&quot;, 2-е место, Гарри Лотулунг, Индонезия, &quot;Не наш мусор&quot;, Хамида и Сайфул сортируют пластиковые отходы. В течение многих лет несколько индонезийских деревень служили свалками. Пластик стал своего рода валютой – топливом для местных фабрик по производству тофу и печей для обжига извести. Густой черный дым застилает небо и легкие жителей деревни. - Sputnik Абхазия
16/17
© Foto / Garry Lotulung/Stenincontest

"Моя планета", 2-е место, Гарри Лотулунг, Индонезия, "Не наш мусор", Хамида и Сайфул сортируют пластиковые отходы. В течение многих лет несколько индонезийских деревень служили свалками. Пластик стал своего рода валютой – топливом для местных фабрик по производству тофу и печей для обжига извести. Густой черный дым застилает небо и легкие жителей деревни.

© Foto / S.M. Al Muztaba Rosul/Stenincontest

В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.

В номинации &quot;Главные новости. Одиночная фотография&quot; первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула &quot;Крыша — небо, пол из пепла&quot; о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных. - Sputnik Абхазия
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© Foto / S.M. Al Muztaba Rosul/Stenincontest

В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.

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