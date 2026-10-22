Шаг навстречу и Взгляд веры: победители фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026
Гран-при получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами
Гран-при получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами
На фотографии россиянина Сергея Бобылева - кадр встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
На фотографии россиянина Сергея Бобылева - кадр встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
В специальной номинации "Энергия жизни" первое место жюри присудило Павлу Волкову за серию снимков "Реквием" – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды
В специальной номинации "Энергия жизни" первое место жюри присудило Павлу Волкову за серию снимков "Реквием" – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды
Номинация "Вид сверху. Одиночная фотография". Приз жюри — снимок "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш
Номинация "Вид сверху. Одиночная фотография". Приз жюри — снимок "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш
Фотография Сейеда Матина Хашеми Агхаджари "Иранское селфи". За 12 дней израильских ударов по Ирану погибли тысячи людей. На похоронах дочь попыталась сделать селфи со своим отцом, но некоторые из присутствующих не одобрили это
Фотография Сейеда Матина Хашеми Агхаджари "Иранское селфи". За 12 дней израильских ударов по Ирану погибли тысячи людей. На похоронах дочь попыталась сделать селфи со своим отцом, но некоторые из присутствующих не одобрили это
"Взгляд веры" — так называется снимок Арпан Басу Чаудхури из Индии: через отражение огней в короне и кружение искр фотограф передает ощущение, что само время склоняется перед Махадевом
"Взгляд веры" — так называется снимок Арпан Басу Чаудхури из Индии: через отражение огней в короне и кружение искр фотограф передает ощущение, что само время склоняется перед Махадевом
В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду "Кубок Кремля"
В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду "Кубок Кремля"
На фотографии Аггелоса Бараи молодой уличный музыкант по имени Алекс играет на гитаре возле здания греческого парламента в центре Афин, где прошли столкновения между полицией и демонстрантами
На фотографии Аггелоса Бараи молодой уличный музыкант по имени Алекс играет на гитаре возле здания греческого парламента в центре Афин, где прошли столкновения между полицией и демонстрантами
Стая гусей в кадре Тимея Амбруса скользит по озеру, превращая водную гладь в абстракцию. Их движение превращает сцену в нечто, напоминающее текущую лаву или космический пейзаж.
Стая гусей в кадре Тимея Амбруса скользит по озеру, превращая водную гладь в абстракцию. Их движение превращает сцену в нечто, напоминающее текущую лаву или космический пейзаж.
Почетное упоминание жюри "Энергия жизни" Себнем Коскун, Турция Плана "Б" нет – наша планета Антарктида и Арктика переживают быстрые и параллельные изменения, что наглядно демонстрирует последствия глобального изменения климата.
Почетное упоминание жюри "Энергия жизни" Себнем Коскун, Турция Плана "Б" нет – наша планета Антарктида и Арктика переживают быстрые и параллельные изменения, что наглядно демонстрирует последствия глобального изменения климата.
Серия "Мечты во мраке" российской фотожурналистки Марии Семеновой. Снимки рассказывают об афганских женщинах, живущих в условиях гендерной дискриминации и систематического нарушения их прав.
Серия "Мечты во мраке" российской фотожурналистки Марии Семеновой. Снимки рассказывают об афганских женщинах, живущих в условиях гендерной дискриминации и систематического нарушения их прав.
"Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населённых пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома.
"Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населённых пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома.
Спорт (одиночные снимки) - 2-е место, Эдгар Брешанов Россия. "Там, где начинается движение" безмятежное лицо молодой женщины становится центром композиции. Фиолетовая лента трепещет в воздухе, словно продолжение ее души. В этот момент вся ее сила сосредоточена в одном месте.
Спорт (одиночные снимки) - 2-е место, Эдгар Брешанов Россия. "Там, где начинается движение" безмятежное лицо молодой женщины становится центром композиции. Фиолетовая лента трепещет в воздухе, словно продолжение ее души. В этот момент вся ее сила сосредоточена в одном месте.
В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке.
В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке.
Тадео Бурбон Аргентина. Отец Хорхе Ромеро был арестован вместе с другими священниками во время акции протеста пенсионеров в Буэнос-Айресе, требовавших восстановления бесплатного медицинского обслуживания, которого они лишились из-за политики жесткой экономии президента Хавьера Милея.
Тадео Бурбон Аргентина. Отец Хорхе Ромеро был арестован вместе с другими священниками во время акции протеста пенсионеров в Буэнос-Айресе, требовавших восстановления бесплатного медицинского обслуживания, которого они лишились из-за политики жесткой экономии президента Хавьера Милея.
"Моя планета", 2-е место, Гарри Лотулунг, Индонезия, "Не наш мусор", Хамида и Сайфул сортируют пластиковые отходы. В течение многих лет несколько индонезийских деревень служили свалками. Пластик стал своего рода валютой – топливом для местных фабрик по производству тофу и печей для обжига извести. Густой черный дым застилает небо и легкие жителей деревни.
"Моя планета", 2-е место, Гарри Лотулунг, Индонезия, "Не наш мусор", Хамида и Сайфул сортируют пластиковые отходы. В течение многих лет несколько индонезийских деревень служили свалками. Пластик стал своего рода валютой – топливом для местных фабрик по производству тофу и печей для обжига извести. Густой черный дым застилает небо и легкие жителей деревни.
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.