Шаг навстречу и Взгляд веры: победители фотожурналистики имени Андрея Стенина 2026

В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.