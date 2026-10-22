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Гранты и ожидания: о новом сезоне "Гостеприимной Абхазии" рассказали в Sputnik

Гранты и ожидания: о новом сезоне "Гостеприимной Абхазии" рассказали в Sputnik

Sputnik Абхазия

О том, насколько был успешен первый сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия" и чего ожидают от второго, в чем проект помогает туризму страны, какие предусмотрены... 22.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-22T16:54+0300

2026-10-22T16:54+0300

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О том, насколько был успешен первый сезон конкурса "Гостеприимная Абхазия" и чего ожидают от второго, в чем проект помогает туризму страны, какие предусмотрены гранты в новом сезоне и какие существуют условия для участия, рассказали на пресс-конференции в Sputnik министр культуры Даур Кове, министр туризма Астамур Логуа, начальник управления гуманитарной политики Администрации президента Виктория Бебия, и. о. гендиректора "Команды Абхазии" Дмитрий Габелия.Конкурс открыт для совершеннолетних граждан Абхазии, которые готовы разработать проекты в семи направлениях: гастрономический туризм, ивент-развлечения, туристические бренды, медиа-проекты о туризме, диджитал-маркетинг, медицинский туризм, инклюзивный туризм.Регистрация и прием заявок осуществляется с 8 октября по 30 ноября. Подать конкурсные заявки можно также до 30 ноября. Отбор проектов состоится в декабре. Финал конкурса назначен на март 2027 года.В первом конкурсе приняли участие более 1000 человек, которые представили интересные и перспективные идеи. Победителей было 48.Организатор — АНО "Команда Абхазии" при поддержке Минтуризма и АНО "Россия – страна возможностей"

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