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Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с начала октября 2026 года
Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с начала октября 2026 года
Sputnik Абхазия
Почти 600 тонн фруктов вывезли из Абхазия в Россию с 1 октября.По данным ГТК, больше всего экспортировали фейхоа — почти 290 тонн. Немного отстают мандарины... 23.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-23T21:19+0300
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Почти 600 тонн фруктов вывезли из Абхазия в Россию с 1 октября.По данным ГТК, больше всего экспортировали фейхоа — почти 290 тонн. Немного отстают мандарины, которые только начинают зреть. Также из республики в Россию поставляют лимоны и хурму, уже вывезено 23,5 и 1,3 тонны соотвественно.
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абхазия, мультимедиа, фрукты, мандарины, экспорт, инфографика, инфографика
абхазия, мультимедиа, фрукты, мандарины, экспорт, инфографика, инфографика
Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с начала октября 2026 года
Почти 600 тонн фруктов вывезли из Абхазия в Россию с 1 октября.
По данным ГТК, больше всего экспортировали фейхоа — почти 290 тонн.
Немного отстают мандарины, которые только начинают зреть.
Также из республики в Россию поставляют лимоны и хурму, уже вывезено 23,5 и 1,3 тонны соотвественно.