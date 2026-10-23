https://sputnik-abkhazia.ru/20261023/eksport-fruktov-iz-abkhazii-v-rossiyu-s-nachala-oktyabrya-2026-goda-1066542486.html

Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с начала октября 2026 года

Экспорт фруктов из Абхазии в Россию с начала октября 2026 года

Sputnik Абхазия

Почти 600 тонн фруктов вывезли из Абхазия в Россию с 1 октября.По данным ГТК, больше всего экспортировали фейхоа — почти 290 тонн. Немного отстают мандарины... 23.10.2026, Sputnik Абхазия

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фрукты

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экспорт

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Почти 600 тонн фруктов вывезли из Абхазия в Россию с 1 октября.По данным ГТК, больше всего экспортировали фейхоа — почти 290 тонн. Немного отстают мандарины, которые только начинают зреть. Также из республики в Россию поставляют лимоны и хурму, уже вывезено 23,5 и 1,3 тонны соотвественно.

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абхазия, мультимедиа, фрукты, мандарины, экспорт, инфографика, инфографика