https://sputnik-abkhazia.ru/20261023/razvitie-it-tekhnologiy-inar-sadzba-o-vozmozhnostyakh-abkhazskikh-kompaniy-1066527993.html

Развитие IT-технологий: Инар Садзба о возможностях абхазских компаний

Развитие IT-технологий: Инар Садзба о возможностях абхазских компаний

Sputnik Абхазия

Первый Сухумский международный информационно-технологический форум прошел в Абхазском госуниверситете с 16 по 18 октября. Это часть второго этапа перекрестного... 23.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-23T11:25+0300

2026-10-23T11:25+0300

2026-10-23T12:12+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

технологии

it-компании

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/17/1066527810_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_450aa335c85e741bf482b9a1d3cd6ddc.jpg

На форуме компании представили свои проекты у стендов, после чего состоялась питч-сессия, где спикеры поделились реальными кейсами.Первый Сухумский международный информационно-технологический форум – это замечательное мероприятие, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Инар Садзба."В первую очередь, хочется отметить те компании, которые были представлены, это наши отечественные компании, многие из них давно известны. Но есть и те, которые относительно недавно появились", – подчеркнул он.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, технологии, it-компании, видео