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Развитие IT-технологий: Инар Садзба о возможностях абхазских компаний
Развитие IT-технологий: Инар Садзба о возможностях абхазских компаний
Sputnik Абхазия
Первый Сухумский международный информационно-технологический форум прошел в Абхазском госуниверситете с 16 по 18 октября. Это часть второго этапа перекрестного... 23.10.2026, Sputnik Абхазия
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На форуме компании представили свои проекты у стендов, после чего состоялась питч-сессия, где спикеры поделились реальными кейсами.Первый Сухумский международный информационно-технологический форум – это замечательное мероприятие, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Инар Садзба."В первую очередь, хочется отметить те компании, которые были представлены, это наши отечественные компании, многие из них давно известны. Но есть и те, которые относительно недавно появились", – подчеркнул он.
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видео, мультимедиа, технологии, it-компании, видео
видео, мультимедиа, технологии, it-компании, видео
Развитие IT-технологий: Инар Садзба о возможностях абхазских компаний
11:25 23.10.2026 (обновлено: 12:12 23.10.2026)
Первый Сухумский международный информационно-технологический форум прошел в Абхазском госуниверситете с 16 по 18 октября. Это часть второго этапа перекрестного российско-абхазского молодежного форума.
На форуме компании представили свои проекты у стендов, после чего состоялась питч-сессия, где спикеры поделились реальными кейсами.
Первый Сухумский международный информационно-технологический форум – это замечательное мероприятие, сказал в эфире радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Инар Садзба.
"В первую очередь, хочется отметить те компании, которые были представлены, это наши отечественные компании, многие из них давно известны. Но есть и те, которые относительно недавно появились", – подчеркнул он.