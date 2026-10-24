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Абхазы и адыги: что нас объединяет
Абхазы и адыги: что нас объединяет
Sputnik Абхазия
Появилось новое совместное исследование ученых Абхазского и Адыгейского институтов гуманитарных исследований. 24.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-24T11:03+0300
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Исследование называется "Взаимные представления историко-культурных образов в сознании абхазской молодежи". Авторы – Наала Касландзия, доктор исторических наук, доцент кафедры истории, археологии и этнологии АГУ, и Зухра Гучетль, кандидат социологических наук.Отечественная война, образование Абхазского царства и принятие христианства – три самых важных исторических события, по мнению молодых людей из Абхазии.Среди важных исторических деятелей участники исследования выделили первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, государственного деятеля Нестора Лакоба и основателя Абхазского царства Леона II. Адыгская молодежь, которая также принимала участие в опросе, считает важными события Кавказской войны, Махаджирства и Канжальской битвы 1708 года. Среди факторов, объединяющих молодежь Абхазии и Адыгеи, ученые также выявили морально-этические кодексы Адыгэ Хабзэ и Апсуара.Согласно исследованию, наиболее часто кавказская идентичность и общность культур у молодежи из Адыгеи и Абхазии проявляется при общении с представителями других этносов и при встрече друг с другом.
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видео, мультимедиа, абхазия, история, адыгея, видео
видео, мультимедиа, абхазия, история, адыгея, видео
Абхазы и адыги: что нас объединяет
Появилось новое совместное исследование ученых Абхазского и Адыгейского институтов гуманитарных исследований.
Исследование называется "Взаимные представления историко-культурных образов в сознании абхазской молодежи". Авторы – Наала Касландзия, доктор исторических наук, доцент кафедры истории, археологии и этнологии АГУ, и Зухра Гучетль, кандидат социологических наук.
Отечественная война, образование Абхазского царства и принятие христианства – три самых важных исторических события, по мнению молодых людей из Абхазии.
Среди важных исторических деятелей участники исследования выделили первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, государственного деятеля Нестора Лакоба и основателя Абхазского царства Леона II.
Адыгская молодежь, которая также принимала участие в опросе, считает важными события Кавказской войны, Махаджирства и Канжальской битвы 1708 года. Среди факторов, объединяющих молодежь Абхазии и Адыгеи, ученые также выявили морально-этические кодексы Адыгэ Хабзэ и Апсуара.
Согласно исследованию, наиболее часто кавказская идентичность и общность культур у молодежи из Адыгеи и Абхазии проявляется при общении с представителями других этносов и при встрече друг с другом.