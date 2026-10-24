Год села в Абхазии: Дмитрий Хагуш о поддержке крестьян
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Замглавы Минсельхоза Абхазии Дмитрий Хагуш рассказал о программе развития сельского хозяйства и о поданных заявках.
Программа развития сельского хозяйства стала очень популярной, сказал замглавы Минсельхоза Дмитрий Хагуш.
Он отметил, что жители Абхазии активно подают заявки для участия в госпрограмме, а министерство проводит выездные проверки объектов.
"Проверки показали, что есть места, где не совсем хороший результат, где-то совсем плохой результат. Объем очень большой, в силу возможностей стараемся выезжать на места. В любом случае мы консультируем участников программы, то есть там, где есть какие-то недочеты, ошибки, стараемся в этом деле помочь", – добавил он.
По его словам, для успешной реализации проекта необходимо трудолюбие. Это основной фактор успеха.
Он отметил, что жители Абхазии активно подают заявки для участия в госпрограмме, а министерство проводит выездные проверки объектов.
"Проверки показали, что есть места, где не совсем хороший результат, где-то совсем плохой результат. Объем очень большой, в силу возможностей стараемся выезжать на места. В любом случае мы консультируем участников программы, то есть там, где есть какие-то недочеты, ошибки, стараемся в этом деле помочь", – добавил он.
По его словам, для успешной реализации проекта необходимо трудолюбие. Это основной фактор успеха.