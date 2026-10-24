https://sputnik-abkhazia.ru/20261024/netrezvyy-podrostok-i-revansh-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1066541857.html

Нетрезвый подросток и "реванш" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Нетрезвый подросток и "реванш" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за сентябрь

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 6394 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 24.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-24T19:57+0300

2026-10-24T19:57+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники ГАИ Абхазии в сентябре выписали 184 штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения — на 12 меньше, чем в августе.Если месяцем ранее столица Абхазии "финишировала" наравне с Гудаутой по количеству выявленных подшофе автомобилистов, то в сентябре Сухум ушел далеко вперед.В этот раз столица собрала 63 протокола, а занявшая второе место Гагра – 53. Гудаута оказалась на третьей позиции с 34 штрафами.На четвертой строчке разместился Очамчырский район с 17 штрафами. Вслед за ним расположились Галский район – семь, Гулрыпшский – шесть, Сухумский – четыре. Ткуарчал по-прежнему соблюдает "сухой закон". В течение первого осеннего месяца там не было обнаружено ни одного нетрезвого автолюбителя.Существенную "поддержку" жителям Абхазии оказали ее гости. Всего за сентябрь штрафным санкциям подверглись 42 иностранца – 36 граждан России, по два гражданина Узбекистана и Белоруссии, по одному гражданину Армении и Туркменистана, что составило 22,8% от общего количества выявленных нетрезвых нарушителей.В возрастной категории также произошли некоторые изменения. Например, обладатели "золота" в августе – лихачи в возрасте от 35 до 40 лет – месяцем позже уступили свое лидерство тем, кому от 40 до 45 лет. "Бронза" снова ушла в копилку подвыпивших автолюбителей в возрасте от 30 до 35 лет. Второй месяц подряд на радары блюстителей правопорядка на дорогах страны попадают несовершеннолетние "смельчаки" в состоянии опьянения.Самому молодому нарушителю за сентябрь было 17 лет, как и его августовскому предшественнику. Он из Сухума. Двум самым старшим автомобилистам навеселе было по 63 года. Они из Сухума и Ставрополя.Не сумели избежать наказания также четыре подвыпившие представительницы прекрасной половины человечества. Все они были гостьями из России. Самой молодой – 39 лет, самой старшей – 58 лет.В День знаний за аналогичное нарушение было оштрафовано семь человек, в День освобождения Сухума – шесть, и трое из них в столице. В День Победы и Независимости – трое, один в Гагре и двое в Сухуме. К тому же несовершеннолетний начинающий автомобилист был остановлен в этот день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261020/1066467499.html

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