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https://sputnik-abkhazia.ru/20261024/perepis-naseleniya-braki-i-razvody-tsushba-o-demograficheskoy-bezopasnosti-abkhazii-1066545506.html
Перепись населения, браки и разводы: Цушба о демографической безопасности Абхазии
Перепись населения, браки и разводы: Цушба о демографической безопасности Абхазии
Sputnik Абхазия
Закон "О демографической безопасности Абхазии" позволит комплексно действовать в реализации демографической политики, отметила Амра Цушба.​По ее мнению, в... 24.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-24T11:10+0300
2026-10-24T11:10+0300
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Закон "О демографической безопасности Абхазии" позволит комплексно действовать в реализации демографической политики, отметила Амра Цушба.​По ее мнению, в случае принятия Парламентом этого законопроекта будут созданы инструменты, направленные на нивелирование таких угроз, как снижение рождаемости, повышение смертности, отток молодежи из сел, старение населения.​Проект разработан в целях формирования единой государственной политики в сфере обеспечения демографической безопасности.​Документ впервые на законодательном уровне определяет понятие демографической безопасности, закрепляет основные принципы государственной демографической политики, систему органов, осуществляющих деятельность в данной сфере, механизмы межведомственной координации, а также правовые основы разработки и реализации государственных программ демографического развития.​Финансирование реализации проекта будет осуществляться в пределах средств, предусматриваемых при формировании республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
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видео, мультимедиа, абхазия, статистика, браки, видео

Перепись населения, браки и разводы: Цушба о демографической безопасности Абхазии

11:10 24.10.2026
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Закон "О демографической безопасности Абхазии" позволит комплексно действовать в реализации демографической политики, отметила Амра Цушба.

​По ее мнению, в случае принятия Парламентом этого законопроекта будут созданы инструменты, направленные на нивелирование таких угроз, как снижение рождаемости, повышение смертности, отток молодежи из сел, старение населения.

​Проект разработан в целях формирования единой государственной политики в сфере обеспечения демографической безопасности.

​Документ впервые на законодательном уровне определяет понятие демографической безопасности, закрепляет основные принципы государственной демографической политики, систему органов, осуществляющих деятельность в данной сфере, механизмы межведомственной координации, а также правовые основы разработки и реализации государственных программ демографического развития.

​Финансирование реализации проекта будет осуществляться в пределах средств, предусматриваемых при формировании республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
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