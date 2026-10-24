https://sputnik-abkhazia.ru/20261024/perepis-naseleniya-braki-i-razvody-tsushba-o-demograficheskoy-bezopasnosti-abkhazii-1066545506.html

Перепись населения, браки и разводы: Цушба о демографической безопасности Абхазии

Перепись населения, браки и разводы: Цушба о демографической безопасности Абхазии

Sputnik Абхазия

Закон "О демографической безопасности Абхазии" позволит комплексно действовать в реализации демографической политики, отметила Амра Цушба.​По ее мнению, в... 24.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-24T11:10+0300

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Закон "О демографической безопасности Абхазии" позволит комплексно действовать в реализации демографической политики, отметила Амра Цушба.​По ее мнению, в случае принятия Парламентом этого законопроекта будут созданы инструменты, направленные на нивелирование таких угроз, как снижение рождаемости, повышение смертности, отток молодежи из сел, старение населения.​Проект разработан в целях формирования единой государственной политики в сфере обеспечения демографической безопасности.​Документ впервые на законодательном уровне определяет понятие демографической безопасности, закрепляет основные принципы государственной демографической политики, систему органов, осуществляющих деятельность в данной сфере, механизмы межведомственной координации, а также правовые основы разработки и реализации государственных программ демографического развития.​Финансирование реализации проекта будет осуществляться в пределах средств, предусматриваемых при формировании республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

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