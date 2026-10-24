Премия "Евразия": какие возможности дает проект жителям Абхазии

Международная премия "Евразия" позволяет участникам масштабировать проекты, сказала член экспертного совета премии "Евразия" Белла Агрба.



Она добавила, что конкурс поддерживает различные проектные направления – это культура, наука и просвещение, спорт и многие другие.



В этом году финалистами премии стали двое представителей Абхазии. Геннадий Кожухарь представил проект, направленный на популяризацию русского языка и культуры через искусство, а Александр Скиделло проект по развитию спорта в республике.