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Премия "Евразия": какие возможности дает проект жителям Абхазии
Премия "Евразия": какие возможности дает проект жителям Абхазии
Sputnik Абхазия
Международная премия "Евразия" позволяет участникам масштабировать проекты, сказала член экспертного совета премии "Евразия" Белла Агрба.Она добавила, что... 24.10.2026, Sputnik Абхазия
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Международная премия "Евразия" позволяет участникам масштабировать проекты, сказала член экспертного совета премии "Евразия" Белла Агрба.Она добавила, что конкурс поддерживает различные проектные направления – это культура, наука и просвещение, спорт и многие другие.В этом году финалистами премии стали двое представителей Абхазии. Геннадий Кожухарь представил проект, направленный на популяризацию русского языка и культуры через искусство, а Александр Скиделло проект по развитию спорта в республике.
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Премия "Евразия": какие возможности дает проект жителям Абхазии

16:06 24.10.2026 (обновлено: 16:06 26.10.2026)
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Международная премия "Евразия" позволяет участникам масштабировать проекты, сказала член экспертного совета премии "Евразия" Белла Агрба.

Она добавила, что конкурс поддерживает различные проектные направления – это культура, наука и просвещение, спорт и многие другие.

В этом году финалистами премии стали двое представителей Абхазии. Геннадий Кожухарь представил проект, направленный на популяризацию русского языка и культуры через искусство, а Александр Скиделло проект по развитию спорта в республике.
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