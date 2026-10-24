https://sputnik-abkhazia.ru/20261024/vostochnaya-povestka-intervyu-glavy-galskogo-rayona-1066545624.html

Восточная повестка: интервью главы Галского района

Восточная повестка: интервью главы Галского района

Sputnik Абхазия

Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ходе цитрусового сезона и ключевых инициативах в районе.В 2026 году поставки мандаринов из... 24.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-24T12:01+0300

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Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ходе цитрусового сезона и ключевых инициативах в районе.В 2026 году поставки мандаринов из района составят около 4,5 тысячи тонн, при этом районная компания "Абхаз-Цитрус" планирует реализовать от 1000 до 1500 тонн.По его словам, итоговый объем урожая напрямую зависит от организации ручного сбора: чем больше людей удастся привлечь, тем выше окажутся показатели.Кроме того, Пилия затронул вопросы интеграции местных жителей, предложения Общественной палаты по утилизации мусора, а также законопроект по возвращению абхазских этнических фамилий.

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