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Восточная повестка: интервью главы Галского района
Восточная повестка: интервью главы Галского района
Sputnik Абхазия
Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ходе цитрусового сезона и ключевых инициативах в районе.В 2026 году поставки мандаринов из... 24.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-24T12:01+0300
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Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ходе цитрусового сезона и ключевых инициативах в районе.В 2026 году поставки мандаринов из района составят около 4,5 тысячи тонн, при этом районная компания "Абхаз-Цитрус" планирует реализовать от 1000 до 1500 тонн.По его словам, итоговый объем урожая напрямую зависит от организации ручного сбора: чем больше людей удастся привлечь, тем выше окажутся показатели.Кроме того, Пилия затронул вопросы интеграции местных жителей, предложения Общественной палаты по утилизации мусора, а также законопроект по возвращению абхазских этнических фамилий.
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видео, мультимедиа, абхазия, галский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, галский район, видео
Восточная повестка: интервью главы Галского района
Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал о ходе цитрусового сезона и ключевых инициативах в районе.
В 2026 году поставки мандаринов из района составят около 4,5 тысячи тонн, при этом районная компания "Абхаз-Цитрус" планирует реализовать от 1000 до 1500 тонн.
По его словам, итоговый объем урожая напрямую зависит от организации ручного сбора: чем больше людей удастся привлечь, тем выше окажутся показатели.
Кроме того, Пилия затронул вопросы интеграции местных жителей, предложения Общественной палаты по утилизации мусора, а также законопроект по возвращению абхазских этнических фамилий.