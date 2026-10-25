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Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки украинских БпЛА
Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки украинских БпЛА
Sputnik Абхазия
В ночь с 24 на 25 октября ПВО сбили 532 украинских БпЛА над российскими регионами. 25.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-25T10:38+0300
2026-10-25T10:38+0300
2026-10-25T10:42+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки украинских БпЛА, передала пресс-служба оперштаба области. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа рано утром в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина", – говорится в сообщении.Одного из пострадавших не удалось спасти. Он поступил в больницу с осколочными ранениями живота, грудной клетки и рук. Еще 13 раненым оказывается медицинская помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20261024/1066550689.html
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новости, россия, белгородская область
новости, россия, белгородская область
Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки украинских БпЛА
10:38 25.10.2026 (обновлено: 10:42 25.10.2026)
В ночь с 24 на 25 октября ПВО сбили 532 украинских БпЛА над российскими регионами.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Два жителя Белгородской области погибли в результате атаки украинских БпЛА, передала пресс-служба оперштаба области.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа рано утром в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина", – говорится в сообщении.
Одного из пострадавших не удалось спасти. Он поступил в больницу с осколочными ранениями живота, грудной клетки и рук.
Еще 13 раненым оказывается медицинская помощь.