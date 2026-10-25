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Месут Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на европейские турниры
Месут Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на европейские турниры
Sputnik Абхазия
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на... 25.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-25T18:17+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Бывший полузащитник испанского "Реала" и сборной Германии по футболу Месут Озил призвал Международную федерацию футбола ФИФА прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на европейские турниры, передало РИА Новости Спорт.Чемпион мира 2024 года посетил на этой неделе товарищеский матч между ветеранами петербургского "Зенита" и "Истанбул Башакшехир" , в котором он завершил свою карьеру. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
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новости, футбол, фифа, месут озил
новости, футбол, фифа, месут озил
Месут Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на европейские турниры
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Бывший полузащитник испанского "Реала" и сборной Германии по футболу Месут Озил призвал Международную федерацию футбола ФИФА прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на европейские турниры, передало РИА Новости Спорт.
Чемпион мира 2024 года посетил на этой неделе товарищеский матч между ветеранами петербургского "Зенита" и "Истанбул Башакшехир" , в котором он завершил свою карьеру.
"Спортивное сообщество всегда объединяло людей. ФИФА в этом процессе не вводила запрета для израильских команд, но ввела его для российских. Я хочу обратиться отсюда к ФИФА с призывом: пусть они отбросят в сторону эти двойные стандарты и относятся ко всем одинаково", – сказал Озил на видео, опубликованном на официальной странице клуба "Истанбул Башакшехир".
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.