https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/mesut-ozil-prizval-fifa-vernut-rossiyskie-komandy-na-evropeyskie-turniry--1066561000.html

Месут Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на европейские турниры

Месут Озил призвал ФИФА вернуть российские команды на европейские турниры

Sputnik Абхазия

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на... 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T18:17+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Бывший полузащитник испанского "Реала" и сборной Германии по футболу Месут Озил призвал Международную федерацию футбола ФИФА прекратить политику двойных стандартов и вернуть российские команды на европейские турниры, передало РИА Новости Спорт.Чемпион мира 2024 года посетил на этой неделе товарищеский матч между ветеранами петербургского "Зенита" и "Истанбул Башакшехир" , в котором он завершил свою карьеру. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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