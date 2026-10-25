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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/nakopleniya-na-buduschee-pensionnaya-reforma-v-abkhazii-1066559775.html
Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии
Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии разрабатывается новый закон о пенсионном обеспечении, который должен изменить принципы формирования пенсии и порядок расчета. 25.10.2026, Sputnik Абхазия
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​По словам юриста, одного из разработчиков проекта Батала Тарба, новый закон о пенсионном обеспечении граждан Абхазии предполагает переход к распределительно-накопительной пенсионной системе.Свои пенсионные накопления можно будет контролировать и проверять на специально созданном портале. Более того, если получатель не доживет до пенсионного возраста, его накопления можно будет передать наследникам.Законопроект предполагает трудовую и социальную пенсию, базовую социальную пенсию и государственную пенсию для лиц, нуждающихся в особом уходе.
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видео, мультимедиа, абхазия, пенсия, законопроекты, видео

Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии

16:13 25.10.2026
© Видео Sputnik
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В Абхазии разрабатывается новый закон о пенсионном обеспечении, который должен изменить принципы формирования пенсии и порядок расчета.
​По словам юриста, одного из разработчиков проекта Батала Тарба, новый закон о пенсионном обеспечении граждан Абхазии предполагает переход к распределительно-накопительной пенсионной системе.
Свои пенсионные накопления можно будет контролировать и проверять на специально созданном портале. Более того, если получатель не доживет до пенсионного возраста, его накопления можно будет передать наследникам.
Законопроект предполагает трудовую и социальную пенсию, базовую социальную пенсию и государственную пенсию для лиц, нуждающихся в особом уходе.
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