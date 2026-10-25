https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/nakopleniya-na-buduschee-pensionnaya-reforma-v-abkhazii-1066559775.html

Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии

Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии разрабатывается новый закон о пенсионном обеспечении, который должен изменить принципы формирования пенсии и порядок расчета. 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T16:13+0300

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2026-10-25T16:13+0300

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​По словам юриста, одного из разработчиков проекта Батала Тарба, новый закон о пенсионном обеспечении граждан Абхазии предполагает переход к распределительно-накопительной пенсионной системе.Свои пенсионные накопления можно будет контролировать и проверять на специально созданном портале. Более того, если получатель не доживет до пенсионного возраста, его накопления можно будет передать наследникам.Законопроект предполагает трудовую и социальную пенсию, базовую социальную пенсию и государственную пенсию для лиц, нуждающихся в особом уходе.

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