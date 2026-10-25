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Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии
Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии разрабатывается новый закон о пенсионном обеспечении, который должен изменить принципы формирования пенсии и порядок расчета. 25.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-25T16:13+0300
2026-10-25T16:13+0300
2026-10-25T16:13+0300
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По словам юриста, одного из разработчиков проекта Батала Тарба, новый закон о пенсионном обеспечении граждан Абхазии предполагает переход к распределительно-накопительной пенсионной системе.Свои пенсионные накопления можно будет контролировать и проверять на специально созданном портале. Более того, если получатель не доживет до пенсионного возраста, его накопления можно будет передать наследникам.Законопроект предполагает трудовую и социальную пенсию, базовую социальную пенсию и государственную пенсию для лиц, нуждающихся в особом уходе.
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видео, мультимедиа, абхазия, пенсия, законопроекты, видео
видео, мультимедиа, абхазия, пенсия, законопроекты, видео
Накопления на будущее: пенсионная реформа в Абхазии
В Абхазии разрабатывается новый закон о пенсионном обеспечении, который должен изменить принципы формирования пенсии и порядок расчета.
По словам юриста, одного из разработчиков проекта Батала Тарба, новый закон о пенсионном обеспечении граждан Абхазии предполагает переход к распределительно-накопительной пенсионной системе.
Свои пенсионные накопления можно будет контролировать и проверять на специально созданном портале. Более того, если получатель не доживет до пенсионного возраста, его накопления можно будет передать наследникам.
Законопроект предполагает трудовую и социальную пенсию, базовую социальную пенсию и государственную пенсию для лиц, нуждающихся в особом уходе.