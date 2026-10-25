https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/ostorozhno-spoyler-chelovek-pauk-i-povest-prevraschenie--frantsa-kafki-1066501241.html

"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки

"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки

Sputnik Абхазия

В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие разберут свежую часть "Человека-паука" и всю паучью вселенную — от канона до мультсериала. Книжная полка... 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T19:01+0300

2026-10-25T19:01+0300

2026-10-25T19:01+0300

осторожно, спойлер!

кино

книги

осторожно, спойлер

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/0a/15/1066501346_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bdd22ffc2397a24860e5dba57f009c60.jpg

"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки

В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие разберут свежую часть "Человека-паука" и всю паучью вселенную — от канона до мультсериала. Книжная полка: "Превращение" Франца Кафки. Специальный гость — киноман и книголюб Аляс Ахвледиани.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кино, книги, осторожно, спойлер , подкасты, аудио