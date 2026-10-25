https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/ostorozhno-spoyler-chelovek-pauk-i-povest-prevraschenie--frantsa-kafki-1066501241.html
"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки
"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки
Sputnik Абхазия
В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие разберут свежую часть "Человека-паука" и всю паучью вселенную — от канона до мультсериала. Книжная полка... 25.10.2026, Sputnik Абхазия
2026-10-25T19:01+0300
2026-10-25T19:01+0300
2026-10-25T19:01+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Человек-паук" и повесть "Превращение" Франца Кафки
В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие разберут свежую часть "Человека-паука" и всю паучью вселенную — от канона до мультсериала. Книжная полка: "Превращение" Франца Кафки. Специальный гость — киноман и книголюб Аляс Ахвледиани.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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кино, книги, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
кино, книги, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
В новом выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие разберут свежую часть "Человека-паука" и всю паучью вселенную — от канона до мультсериала. Книжная полка: "Превращение" Франца Кафки. Специальный гость — киноман и книголюб Аляс Ахвледиани.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.