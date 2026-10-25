https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/serial-a-investor-timur-taniya-o-semochnom-protsesse-1066564657.html

Сериал "А-Инвестор": Тимур Тания о съемочном процессе

Сериал "А-Инвестор": Тимур Тания о съемочном процессе

Sputnik Абхазия

Съемки сериала "А-Ивестор" при поддержке Института развития интернета находятся в самом разгаре и продлятся до середины ноября. 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T19:51+0300

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Режиссер проекта Тимур Тания отдельно отметил высокий уровень подготовки съемочных площадок и профессионализм команды."Локации съемок очень интересные. Отдельная благодарность художественной части — работают большие профессионалы, с ними невероятно легко. Очень приятно входить в уже готовую локацию, где с первого взгляда чувствуется настоящее кино", — подчеркнул режиссер.Премьера сериала "А-Инвестор" запланирована на февраль.

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