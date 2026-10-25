https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/sputnik-nedeli-inalipovskie-chteniya-kiberugroza-i-telo-mladentsa-v-tsandrypshe--1066563655.html

Sputnik недели: Иналиповские чтения, киберугроза и тело младенца в Цандрыпше

Sputnik недели: Иналиповские чтения, киберугроза и тело младенца в Цандрыпше

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 19 по 25 октября. 25.10.2026, Sputnik Абхазия

2026-10-25T22:02+0300

2026-10-25T22:02+0300

2026-10-25T22:02+0300

в абхазии

абхазия

общество

медиа

бадра гунба

минэнерго абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102686/89/1026868945_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_b0dd0c878e9ccd17a7a192730aa1120e.jpg

О том, как прошли международные Иналиповские чтения, какое приняли решение в Администрации президента о книге "Армяне Причерноморья", как в Абхазии будут развивать солнечную генерацию, кого задержали по подозрению в убийстве и чье тело нашли у мусорных баков в Цандрыпше, читайте в материале SputnikВстреча с президентомБадра Гунба встретился с абазинским поэтом и общественным деятелем Мухамедом Огузовым.Огузов ранее прибыл в Абхазию из Кабардино-Балкарии для участия в Иналиповских чтениях, посвященных 110-летию со дня рождения Шалвы Инал-Ипа.Президент поблагодарил гостя за визит, интерес к научному и культурному наследию Абхазии, вклад в укрепление связей абхазского и абазинского народов.Иналиповские чтенияIV международные Иналиповские чтения прошли в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа с 20 по 21 октября.Директор АбИГИ Арда Ашуба рассказал, что правительство республики окажет поддержку в издании полного собрания научных трудов ученого.Он также отметил важность детального изучения биографии Инал-Ипа и призвал научное сообщество принять участие в этом важном деле.Мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что деятельность Шалвы Инал-Ипа занимает особое место в истории абхазской науки."Шалва Денисович принадлежит к числу тех исследователей, которые посвятили всю свою жизнь изучению исторического пути абхазского народа, его культуры, традиций, быта и духовного наследия", — подчеркнул он, выступая на открытии IV Международных Иналиповских чтений.Глава государства также заметил, что труды ученого имеют огромное значение для понимания прошлого Абхазии.Президент Адыгской международной академии наук Арсен Каноков направил приветственный адрес участникам IV Иналиповских чтений. Документ зачитал главный ученый секретарь АМАН Сафарби Шхагапсов.Кроме того, Адыгская академия наук предложила Бадре Гунба стать почетным членом организации.Этот шаг станет импульсом для развития академии и повышения ее авторитета, добавил Шхагапсоев.Защита исторической правдыКнигу "Армяне Причерноморья" обсудили на совещании в Администрации президента Абхазии.В заседании Совета по делам ветеранов Отечественной войны народа Абхазии под председательством вице-президента Беслана Бигвава приняли участие представители МИД, Академии наук, СГБ, Фонда инвалидов ОВНА и Армянской общины республики.По их оценке, в книге "Армяне Причерноморья" содержатся оскорбительные для абхазского народа высказывания и искажается история абхазов.Участники подчеркнули ответственность авторов и издателей за публикуемые материалы и призвали уважительно относиться к исторической правде и народу Абхазии.Вице-президент дал поручение профильным ведомствам принять меры для недопущения распространения этой книги.Подтверждение статуса ветеранаСоздание специальной комиссии по установлению и подтверждению статуса ветерана рассмотрели в парламентском комитете.Вопрос обсудили на расширенном заседании Комитета по обороне и национальной безопасности, в котором приняли участие представители Военной прокуратуры, Фонда инвалидов ОВНА, архива Минобороны и других структур.Проект закона предполагает реформу системы установления и подтверждения статусов ветеранов и инвалидов, создание эффективного механизма учета лиц, имеющих право на социальные льготы.Планируется, что комиссия будет подтверждать статусы ветерана ОВНА, ветерана тыла ОВНА, ветерана боевых действий на территории Абхазии.По итогам принято решение рекомендовать рассмотреть проект на заседании сессии Народного Собрания для принятия в первом чтении.Энергия солнцаРазвитие распределенной солнечной генерации и требования по технологическому присоединению при выдаче техусловий для таких объектов обсудил премьер-министр Владимир Делба с руководством Минэнерго и "Черноморэнерго".Инициатива направлена на разгрузку энергосистемы и автономность энергоснабжения коммерческих объектов.Сейчас устанавливается порог мощности, при превышении которого юрлица должны будут обеспечить себя альтернативными автономными источниками питания, в том числе солнечными батареями, самостоятельно.Абхазский паспорт и погранконтрольВопрос прохождения погранконтроля в московских аэропортах по абхазским паспортам обсудил глава МИД Олег Барциц с временным поверенным в делах России Максимом Литвиновым.Случаи, когда гражданам Абхазии, также обладающим российским гражданством, отказывают во въезде или выезде из России по абхазским паспортам, участились. Это происходит в аэропортах Москвы, подобные случаи в других пограничных пунктах зафиксированы не были.Стороны выразили заинтересованность в оперативном урегулировании этого вопроса в рамках действующих двусторонних соглашений.Вечер памяти в ТурцииПамятный вечер, посвященный победе в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в турецком городе Дюздже.В нем приняли участие ветераны войны, родственники погибших защитников Абхазии, молодежь из абхазской диаспоры в Турции.В видеообращении президент Бадра Гунба поздравил соотечественников с прошедшим праздником, пожелал им мира, благополучия, успехов и процветания.Свое приветствие участникам направил глава МИД Олег Барциц. Он отметил, что республика продолжает развиваться, несмотря на попытки международной изоляции.КиберугрозаАгентство правительственной связи Абхазии сообщило о возможной угрозе безопасности государственных веб-ресурсов. Профильные службы держат ситуацию под контролем.В случае угрозы они готовы временно отключать серверы, обслуживающие хостинг-площадки органов власти.Победа Молодежного театраАбхазский Молодежный театр стал обладателем гран-при VIII театрального фестиваля "Сообщение".Труппа представила спектакль "Антигона".Актеры также получили индивидуальные награды: Эсма Шуген взяла номинацию "Лучшая женская роль", а Аслан Анкваб получил диплом за выдающуюся актерскую игру.Молодежный театр отправился на гастроли в Пермский край для участия в VIII межнациональном театральном фестивале "Сообщение", который проходил с 16 по 23 октября на базе Коми-Пермяцкого национального драматического театра имени Горького.Задержание второго подозреваемого в убийствеВторого подозреваемого в убийстве Элизбара Крия задержали сотрудники СГБ.Батал Гагулия был взят под стражу 22 октября в селе Псырцха Гудаутского района.По версии следствия, убийство совершила группа лиц. Ранее правоохранители задержали Дениса Гагулия.Элизбар Крия поступил в больницу с огнестрельными ранениями 28 июля. Преступление произошло на Лыхненском повороте. От полученных ранений Крия скончался. Расследование продолжается.Обнаружение тела младенцаТело новорожденного мальчика обнаружили за мусорным контейнером в поселке Цандрыпш, сообщило МВД.Его увидели сотрудники коммунальных служб, вывозившие отходы утром в субботу.На месте происшествия на улице Карьерной работают правоохранители, выясняются обстоятельства гибели ребенка и личностей, причастных к этому людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20261022/1066523438.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261025/1066557353.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261019/1066456931.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260922/1065860026.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261020/1066478571.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20261024/1066553758.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общество, медиа, бадра гунба, минэнерго абхазии